Blind over ‘frappante beslissing’: ‘Ze beseffen niet wat dat met mij doet’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:14

Daley Blind heeft uitgehaald naar de mensen die in het verleden hebben geroepen dat er voor hem geen toekomst meer lag als voetballer na zijn hartproblemen. De verdediger van Ajax had in 2019 te kampen met een hartspierontsteking en kreeg naar aanleiding daarvan een defibrillator, die in de voorbereiding op het seizoen 2020/21 af ging. De manier waarop mensen van buitenaf oordeelden over zijn situatie, heeft voor veel ergernis gezorgd bij Blind, zo vertelde hij in de Cor Potcast van FC Afkicken.

De situatie rond Blind werd deze zomer opgerakeld toen voormalig ploeggenoot Christian Eriksen naar de grond ging tijdens het EK met een hartstilstand. Blind stoorde zich in zijn geval mateloos aan de berichten die destijds voorbij kwamen in de media. "Het was toen net gebeurd en in de dagen erna was het steeds een item bij FOX Sports (tegenwoordig ESPN, red.), bij VI, noem alle praatprogramma's maar", zegt de verdediger van Ajax. "Bij FOX Sports kwam toen een hartspecialist aan de telefoon. Ze mochten allemaal vragen stellen en eigenlijk was de conclusie dat ik nooit meer mocht voetballen."

De desbetreffende cardioloog die verantwoordelijk was voor de uitspraken, Jan Hoogsteen van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, stelde onder meer dat het niet uit te sluiten was dat Blind een punt achter zijn voetballoopbaan moest zetten als gevolg van de ontsteking. "Dan beseffen ze niet wat het met mij doet", gaat Blind verder. "Ik ben zelf mentaal redelijk sterk, vind ik. Dat triggerde mij alleen maar om te laten zien: wacht maar, hoe snel ik terug ben. Maar ze beseffen ook niet hoeveel andere clubs er naar kijken waar je ooit nog een stap naartoe wilt maken. Hoeveel spelers en teamgenoten denken: oh, het is klaar met die jongen of we moeten als club op zoek naar iemand anders. En wat doet het uiteindelijk met mijn carrière en met mij als persoon?", vraagt Blind zich hardop af.

Blind zou dan ook willen adviseren dat mensen in het vervolg terughoudender zijn in hun aannames als het om dergelijk gevoelige kwesties gaat. "Hij weet mijn dossier niet. Hij kan dus ook niet weten wat er precies met mij aan de hand was, of ik überhaupt wel of niet zou kunnen sporten. Ja, dan vind ik het frappant dat iemand die vrij hoogbegaafd is zulke beslissingen neemt om dat soort dingen op tv te roepen. En dat de analisten daar zo vol op ingaan, daar heb ik me eigenlijk ook aan gestoord."

Volgens Blind ligt de verantwoordelijkheid ook deels bij de journalisten. "Het is logisch dat een journalist vragen gaat stellen over bepaalde situaties en daarvoor met een cardioloog belt. Maar de vraag is: gaat zo'n cardioloog daar op in en wat heeft hij te vertellen over mijn situatie? Hij kan best vertellen wat een hartritmestoornis inhoudt, dat kan iedereen overkomen. Maar je uitlaten over iemands dossier gaat wel een stap verder, vind ik. Ik denk dat journalisten de verantwoordelijkheid moeten nemen om sommige dingen misschien nog niet uit te zenden of eerst een reactie te vragen bij het kamp waar het over gaat."