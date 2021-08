FC Twente presenteert Michel Vlap: ‘Ik mag weer in de mooie Eredivisie spelen’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 09:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:09

Michel Vlap speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Twente, zo maakt de club uit Enschede via de officiële kanalen bekend. De middenvelder komt niet voor in de plannen van trainer Vincent Kompany bij Anderlecht en mag daarom tijdelijk vertrekken. Vlap bracht vorig seizoen op huurbasis door bij het Duitse Arminia Bielefeld.

In juli gaf zaakwaarnemer Johan Hansma nog aan dat Vlap niet bezig was met een vertrek, ondanks dat Het Nieuwsblad meldde dat zijn cliënt om 'voetbaltechnische redenen' overbodig is. De aanvallende middenvelder zou volgens de berichtgeving niet passen binnen het systeem, waarin ‘hoog drukzetten’ een belangrijke pijler is. "Anderlecht heeft aan ons hier niets over verteld", zei Hansma toen. "Michel wil laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om bij een topclub als Anderlecht te slagen en wij hebben niets gehoord dat daarmee in tegenspraak is."

Geheel onverwacht komt de huurperiode niet. Afgelopen seizoen bracht Vlap voornamelijk op de reservebank van Anderlecht door, waarna hij in de tweede seizoenshelft verhuurd werd aan Arminia Bielefeld. In de zomer van 2019 verliet de aanvallende middenvelder Heerenveen voor krap zeven miljoen euro voor een avontuur bij Anderlecht en nu keert hij dus terug in de Eredivisie.

Vlap kende een succesvol openingsjaar op Lotto Park en hij werd met 10 treffers uit 23 wedstrijden clubtopscorer. Toch ging het in het seizoen 2020/21 bergafwaarts voor Vlap, die dus in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor Arminia uitkwam. In zeven Bundesliga-optredens was hij eenmaal trefzeker en verzorgde hij een assist. Bij Twente wordt hij de langverwachte nieuwe offensieve middenvelder. De club, die vorig seizoen kampte met een gebrek aan creativiteit en rendement vanaf het middenveld, hoopte lange tijd op de komst van Jurgen Ekkelenkamp van Ajax, maar die lijkt op weg naar het buitenland.

"Met de komst van Michel Vlap hebben we het type speler waar we al lang naar op zoek zijn. Met zijn creativiteit en zijn scorend vermogen is hij een absolute versterking voor deze ploeg.", zegt technisch directeur Jan Streuer op de website van FC Twente. Vlap is blij met de terugkeer in Nederland. "Een paar jaar geleden heeft FC Twente in een gesprek al een goede indruk op mij gemaakt. Nu mag ik dankzij FC Twente weer in de mooie Eredivisie spelen. Ron Jans is een ervaren trainer die het beste uit mij en het team kan halen. Ik kan me mijn eerste wedstrijd in De Grolsch Veste nog goed herinneren, wat een ongelooflijke sfeer. Hopelijk kan ik belangrijk zijn met goals en assists."