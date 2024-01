Van Hanegem windt zich op over Feyenoord - FC Twente: ‘Zelden gezien’

Willem van Hanegem windt zich in zijn column voor het Algemeen Dagblad op over twee dingen. De voormalig trainer zag Santiago Gimenez een strafschop missen tijdens Feyenoord - FC Twente (0-0) en Michel Vlap een haast niet te missen kans verprutsen namens de Tukkers.

"Na de krappe winst tegen Vitesse schreef ik een week geleden dat Giménez in deze vorm een beetje een probleem werd", opent De Kromme zijn wekelijkse bijdrage. "Ik zei niet dat het een speler van niets is, integendeel. Ik heb dingen van hem gezien die het tegendeel hebben bewezen."

"Maar ik verwacht de laatste weken wel wat meer van hem. En dat gevoel was ook tegen FC Twente weer zo. Ik ben geen psycholoog, weet ook niet waar het aan ligt, maar de scherpte is er al even vanaf. Ik zag één leuke actie aan de zijkant van het veld, voor de rust. Verder ging er heel veel mis", ziet ook Van Hanegem Gimenez door een mindere fase gaan.

De oud-trainer van Feyenoord weet dat Gimenez ondanks de mindere laatste weken op de voet wordt gevolgd door buitenlandse clubs. In dat kader doet hij een oproep aan de Mexicaan. "Waar in Europa zullen supporters hem toejuichen als hij een kans heeft gemist? Of als hij voor de tweede keer een penalty mist?

"Hij heeft een luxepositie in Rotterdam, zelfs nu sprak niemand van de club hardop uit dat hij voorlopig even van de bal af moet blijven als er weer een penalty is. Dat ze zo gek op hem zijn, dat vindt hij echt nergens."

Van Hanegem brengt vervolgens de oliedomme buitenspelgoal van Vlap ter sprake. "Wat Michel Vlap presteerde, dat heb ik eigenlijk nog maar zelden gezien in het betaalde voetbal. Ik bedoel: je rent met twee spelers van FC Twente op Justin Bijlow af."

"Dan is voor de speler zonder bal nog maar één ding van belang: achter die bal blijven. Dat je dat niet doet, is bijna nog erger dan een strafschop missen", oordeelt Van Hanegem hard over de falende Vlap. "Dit was zo slecht gedaan."

