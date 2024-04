Openhartige Vlap springt in de bres voor Ajax-speler: ‘Is te ziek voor woorden’

Michel Vlap is in gesprek met Voetbal International ingegaan op het mentale aspect van de voetballerij. De 26-jarige middenvelder van FC Twente vertelt hoe hij omgaat met ‘publieke haat’ en neemt het op voor onder anderen Anton Gaaei, die in de afgelopen periode veel over zich heen kreeg. “Daarom is het mentale aspect steeds belangrijker. Vroeger heerste er een taboe op, gelukkig is dat veranderd”, aldus Vlap.

De middenvelder van Twente wil in het interview een misverstand uit de wereld helpen. Zo ging er in januari na het uitduel met Feyenoord (0-0) een video rond waarin Vlap in een uitgaansgelegenheid te zien is. Bij de video stond dat Vlap, die in de wedstrijd in De Kuip een grote kans verprutste, een dag vóór het duel op stap was. Niet waar, zegt de rechtspoot.

“Ik sta in een club, ben aan het feesten en word stiekem gefilmd”, steekt hij van wal. “Iedereen die mij kent weet dat ik een dag voor een wedstrijd nooit in zo’n tent te vinden zal zijn. Het was een oud filmpje, gemaakt tijdens een trainingskamp of zo. Maar het was zo gemonteerd dat het nieuw leek.” Mensen ‘vinden van alles’ zonder dat zij weten wat voor impact het heeft, zegt Vlap.

“Ik snap dat niet. Ga er zelf maar eens staan. Voel die druk maar. Voel maar wat het met je doet. Dat dertigduizend mensen naar je kijken en wat van je verwachten.” Vlap vindt het sowieso ‘bizar’ wat er op sociale media wordt gegooid. Zo moest hij het online flink ontgelden na de wedstrijd tegen Feyenoord. “Ik praat dan maar een beetje in mezelf: ‘Vriend, hou jij nou maar gewoon je mond dicht, want ik weet zeker dat jij zelf niet eens een deuk in een pakje boter schopt.’”

“Je wil dat sommige dingen je niet raken, maar dat lukt niet altijd”, vervolgt Vlap, die onlangs ook werd geconfronteerd door een ‘supporter’ bij een tankstation. “We hadden gelijkgespeeld, ik had een slechte dag en wat kansen gemist. Ik sta te tanken en iemand scheldt me verrot. ‘Vieze teringlijer, ga je nog een keer ballen erin rammen, of niet?’ Een eigen ‘supporter’, al wil ik diegene zo niet noemen. Je bent al teleurgesteld van de wedstrijd en dan zoiets nog eroverheen. Dat raakt je toch.”

Gaaei

Vlap wijst naar Gaaei. De back verwijderde na AZ – Ajax (2-0) al zijn posts op Instagram om boze supporters geen gelegenheid te geven om zich op zijn account negatief over hem te uiten. “Hij is nog jong, moet zijn familie missen en komt terecht in een team dat niet loopt. Ik heb hem bezig gezien: die jongen kan gewoon voetballen, maar wie weet voelt hij zich nu enorm onder druk gezet.”

“Hij maakt een paar ongelukkige fouten, zeker, maar wat hij dan over zich heen krijgt... Dat is te ziek voor woorden. Daarom is het mentale aspect steeds belangrijker. Vroeger heerste er een taboe op, gelukkig is dat veranderd. Je kunt niet alles in je eentje maar een plekje geven”, sluit hij af.

