Carnavalvierder treft FC Twente-spelers en grijpt direct zijn kans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor carnavalvierder Sep Veldhuis, die voor een aangename verrassing kwam te staan in Oldenzaal.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: in Nederland wordt momenteel carnaval gevierd. Hoewel Noord-Brabant als de grootste feestprovincie bekendstaat, valt ook in Overijssel genoeg te beleven.

Zo vindt in Boeskoolstad Oldenzaal jaarlijks de Grote Twentse Carnavalsoptocht plaats. Daarbij was, zo legde Instagrammer Sep Veldhuis (@sepveldhuis) vast, hoog bezoek aanwezig.

Instagrammer @sepveldhuis trof hoog bezoek aan tijdens het carnaval in Oldenzaal.

Op zijn Story plaatst Sep een foto met onder meer Michel Vlap en Mitchell van Bergen, die hun normale kloffie hebben ingeruild voor een carnavalsoutfit. Op een eerdere foto van Van Bergen zelf was al te zien dat Vlap als Luigi, de broer van game-icoon Mario, verkleed was.

Reden voor een feestje was er in ieder geval onder de Twente-spelers. De ploeg van Joseph Oosting vertrok zaterdag met een 0-3 overwinning uit het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior. Voor Van Bergen was het wel een iets mindere avond: de buitenspeler werd de hele wedstrijd op de bank gehouden door Oosting.

Voor het derde seizoen op rij doet Twente weer brutaal mee om de bovenste vier plekken. Het staat nu derde, met vijf punten achter op nummer twee Feyenoord.

Mocht Twente de landskampioen nog inhalen, kwalificeert het zich rechtstreeks voor de Champions League-groepsfase. Het zou voor het eerst in dertien jaar zijn dat de Tukkers weer een wedstrijd in het miljardenbal spelen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties