Barça, Juve en Real boeken winst en gaan vol voor nieuwe Super League

Vrijdag, 30 juli 2021 om 18:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Barcelona, Juventus en Real Madrid zetten de oprichting van de Super League definitief door. De drie Europese grootmachten vaardigen een persbericht uit waarin staat dat de juridische strijd met de UEFA gewonnen is en dat geprobeerd wordt om de elitecompetitie verder te ontwikkelen. Barça, Juve en Real hoeven niet langer te vrezen voor een straf van de Europese voetbalbond.

De Super League leek op sterven na dood, nadat negen van de twaalf oprichters zich onder grote druk van supporters, sponsors en de UEFA terugtrokken. Dat ging om Arsenal, AC Milan, Atlético Madrid, Chelsea, Internazionale, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur. De negen clubs gingen na overleg met de UEFA akkoord met het betalen van een boete en het inleveren van Europese inkomsten. De voetbalbond ging vervolgens de strijd aan met Barça, Juve en Real, die weigerden hun deelname aan de Super League op te geven.

De grootmachten trekken nu aan het langste eind in de juridische oorlog met de Europese voetbalbond. "We zijn verheugd dat we vanaf nu niet langer slachtoffer zullen zijn van de bedreigingen van de UEFA. Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en collaboratieve manier verder te ontwikkelen, waarbij we rekenen op de bijdrage van alle belanghebbenden van het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, nationale en internationale competities en federaties."

Barça, Juve en Real beschouwen de 'monopolistische positie' van de UEFA als een 'ernstig probleem waarmee het voetbal wordt geconfronteerd'. "We hebben de plicht om dat aan te pakken. De UEFA heeft zichzelf gevestigd als de enige regelgever, exclusieve exploitant en unieke eigenaar van de rechten van Europese voetbalcompetities. Deze monopolistische positie, in strijd met belangen, schaadt het voetbal en zijn competitieve evenwicht. Zoals uit voldoende bewijsmateriaal blijkt, zijn de financiële controles ontoereikend en zijn ze onjuist toegepast. Clubs die deelnemen aan Europese competities hebben het recht om hun eigen competities te besturen." Uit het statement van de clubs blijkt dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de 'monopolistische positie' van de UEFA nog gaat beoordelen.

Het lijkt erop dat de drie rebellen de afgehaakte clubs uitnodigen om opnieuw aan tafel te komen. "We zijn ons ervan bewust dat er elementen van ons voorstel zijn die moeten worden herzien en natuurlijk kunnen worden verbeterd door middel van dialoog en consensus. We blijven vertrouwen hebben in het succes van een project dat altijd in overeenstemming zal zijn met de wetten van de Europese Unie."