Sean Klaiber schreeuwt het uit en vreest voor zware knieblessure

Donderdag, 29 juli 2021 om 15:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:54

Sean Klaiber heeft donderdag mogelijk een zware knieblessure opgelopen, zo weet De Telegraaf. De 26-jarige rechtsback van Ajax moest het trainingskamp in Oostenrijk gehavend staken en wordt overgebracht naar Amsterdam. Onderzoek in het ziekenhuis moet de precieze aard van de blessure uitwijzen.

Het ging mis voor Klaiber in een partijspel, waarbij hij schreeuwend van de pijn naar de grond ging. De vleugelverdediger verliet het trainingsveld ondersteund door twee leden van de medische staf van Ajax. Later ging hij op krukken het vliegtuig in terug naar Nederland. Gevreesd wordt voor een afgescheurde kruisband, waarvoor een revalidatieperiode van zes tot negen maanden staat.

Klaiber speelt sinds 1 oktober vorig jaar bij Ajax, dat 4,25 miljoen euro voor hem betaalde aan FC Utrecht. De rechtsback zat voornamelijk op de bank achter Noussair Mazraoui en Devyne Rensch, maar kwam uiteindelijk nog tot 22 officiële wedstrijden voor Ajax. Klaiber besloot dit jaar voor een interlandloopbaan bij Suriname te kiezen en speelde met het land op de Gold Cup.