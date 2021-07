‘Ihattaren heeft niet het gif, op dit moment is hij leuk voor het circus’

Dinsdag, 27 juli 2021 om 22:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Dat Mohamed Ihattaren het niet dreigt te redden bij PSV, wijt Aad de Mos aan de club zelf. Volgens de trainer in ruste is de negentienjarige Ihattaren in het verleden te lang 'gepamperd' bij PSV en mist hij het gif om zich terug te knokken. "Ihattaren is ongetwijfeld de meest getalenteerde speler uit de opleiding van PSV. Het knelpunt is dat hij veel te lang door mensen binnen de club is gepamperd", zegt De Mos tegenover De Telegraaf.

Ihattaren heeft zich, zeker niet voor het eerst het afgelopen jaar, ziekgemeld en is daardoor niet in Istanbul met PSV voor de returnwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. Het contract van de aanvallende middenvelder loopt volgend jaar af en een breuk met PSV lijkt onvermijdelijk. "Op dit moment in zijn loopbaan is hij leuk voor het circus", aldus De Mos. "Trainers kijken naar het rendement. Ik denk dat Ihattaren niet het gif heeft om terug te knokken."

Volgens de oud-coach van PSV ging het al vroeg in de jeugdopleiding mis met Ihattaren. "Hij is begeleid door CIOS-trainers die vooral dachten aan hun eigen cv", weet De Mos. "Die hebben hem allerlei privileges gegeven omdat ze graag wedstrijden en toernooien wilden winnen. Adil Ramzi, Theo Lucius, Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel hebben dat later als trainers allemaal geprobeerd te corrigeren. Dat is niet gelukt."

Ihattaren moet Noni Madueke inmiddels voor zich dulden in de pikorde. "Dat is het nieuwe pareltje geworden bij PSV", ziet De Mos. "Madueke is gevaarlijk, kan een mannetje passeren, haalt de achterlijn en heeft veel meer rendement. Trainer Roger Schmidt maakt een goede keuze door hem een basisplaats te gunnen. Voor Ihattaren is een transfer de beste optie, vindt De Mos. "Het voetbal is niet ingewikkeld. Ihattaren is het beste af bij een andere club. VfL Wolfsburg, waar Mark van Bommel trainer is, zou een logische stap zijn. Die kan het goed met hem vinden." Van Bommel gaf eerder toe Ihattaren een interessante speler te vinden, maar van concrete belangstelling vanuit Wolfsburg lijkt op dit moment geen sprake.