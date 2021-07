Discussie over nummer 10-rol Kökçü gaat verder: ‘Maakt het nog niet waar’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 17:22 • Rian Rosendaal

Wim Rijsbergen is nog niet bepaald onder de indruk van Orkun Kökçü als nieuwe nummer tien van Feyenoord. De middenvelder nam het shirt onlangs over van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis en donderdag tegen FC Drita (0-0) in de voorronde van de Conference League was Kökçü voor het eerst met dat nummer te bewonderen. Rijsbergen denkt dat de pas 21-jarige middenvelder nog de nodige stappen moet zetten om het vereiste niveau te bereiken.

"Ik hoor veel mensen roepen dat Kökçü dé nummer 10 van Feyenoord kan worden. Maar als je heel eerlijk bent, heeft hij die verwachtingen nog niet waargemaakt", concludeert Rijsbergen, oud-speler van Feyenoord, in een interview met het Algemeen Dagblad. De trainer prijst aan de andere kant ook weer de durf en brutaliteit van de international van Turkije. "Dat je als jonge kerel op je trainer af durft te stappen met de vraag of je het shirt met nummer 10 mag hebben, zegt natuurlijk ook iets over je drive en geloof in je eigen kwaliteiten."

"Ik denk oprecht ook dat Kökçü het in zich heeft om structureel een belangrijke speler te worden. Talent heeft hij ontegenzeggelijk. Zaak is dan wel dat hij veel vaker beslissend gaat worden. Dat verwacht je tenslotte van een nummer 10", geeft Rijsbergen mee aan de opvolger van Berghuis bij Feyenoord. Oud-aanvaller Regi Blinker hoopt net als Rijsbergen vorig dat Kökçü uit zijn schulp kruipt. "Ik ken Orkun al best lang, weet dat hij graag als nummer 10 speelt. En in de jeugd is hij ook vaak die bepalende speler geweest. Alleen zou ik nu vaker vlagen van zijn genialiteit willen zien. De potentie heeft hij namelijk."

Kökçü kwam afgelopen seizoen tot 4 treffers en 3 assists in 31 duels voor Feyenoord. Een groot verschil met Berghuis, die afsloot met 21 doelpunten en 16 assists in 41 optredens. Volgens Blinker moet het rendement van de middenvelder dan ook snel omhoog bij Feyenoord. "En dat is ook lastig voor een jonge speler, zeker nu Feyenoord niet bepaald in z’n allerbeste periode zit als club. Alleen is dat wél wat je van een creatieve middenvelder verwacht", aldus Blinker, die blijft hopen op betere tijden. "Ik geloof erin dat hij bij Feyenoord de nummer 10 wordt die hij zo graag wil zijn."

Kees Kwakman en Mario Been waren donderdagavond ook al kritisch in de richting van Kökçü. "Kökçü, buiten het feit dat hij twintig ballen heeft ingeleverd, kreeg één goede corner bij Jens Toornstra. Verder heeft hij elke corner of bij de keeper, of bij de verdediger voor de eerste paal afgegeven. Daarmee kun je de wedstrijd openbreken, maar het straalde ook niets uit", zei Kwakman bij ESPN. "Hij lijdt veel te veel balverlies met de simpelste oplossingen. Wat Kees aangeeft: hij wil elke vrije trap en corner nemen, maar er komt nauwelijks iets uit", vulde Been zijn collega-analist aan.