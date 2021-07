Kees Kwakman en Mario Been richten pijlen op zelfde speler van Feyenoord

Donderdag, 22 juli 2021 om 23:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:35

Feyenoord heeft donderdagavond geen indruk gemaakt op analisten Kees Kwakman en Mario Been van ESPN. In de eerste wedstrijd van de tweede kwalificatieronde van de Conference League kwam de ploeg van Arne Slot niet voorbij het Kosovaarse FC Drita (0-0). Kwakman en Been richten hun pijlen na afloop op Orkun Kökçü, de nieuwe drager van rugnummer 10 na het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax.

Kökçü leed 22 keer balverlies, het hoogste aantal van alle spelers van Feyenoord. Hij ontfermde zich over de corners, die te weinig gevaar opleverden. Kwakman merkte een gebrek aan creativiteit bij Feyenoord. “Het is moeilijk tegen zo’n ploeg. Ze zakken met z’n allen terug. Heel vaak kan een spelhervatting je dan helpen. Maar die spelhervattingen… Kökçü, buiten het feit dat hij twintig ballen heeft ingeleverd, kreeg één goede corner bij Toornstra. Verder heeft hij elke corner of bij de keeper, of bij de verdediger voor de eerste paal afgegeven. Daarmee kun je de wedstrijd openbreken, maar het straalde ook niets uit. '

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Been vindt het prijzenswaardig dat Kökçü het aandurft om met nummer 10 te spelen, maar erkent dat de jeugdexponent voorlopig nog niet bewijst van grote waarde te zijn op het veld. "Ik houd wel van een bepaalde persoonlijkheid van een speler. Hij wil het shirt met nummer 10 dragen en dat zijn normaal gesproken de spelers met de meeste creativiteit, die het meeste laten zien. Dat heeft hij natuurlijk nog niet. Hij lijdt veel te veel balverlies met de simpelste oplossingen. Wat Kees aangeeft: hij wil elke vrije trap en corner nemen, maar er komt nauwelijks iets uit."

Leroy Fer geeft aan dat Feyenoord moeite had met het defensieve spel van Drita. "We willen hier natuurlijk winnen. We hebben een aantal kansen gecreëerd, maar niet genoeg voor onze kwaliteiten", erkent de als centrumverdediger opererende aanvoerder. "We hebben de kans om thuis te klus te klaren. We weten dat we beter kunnen. We hebben niks weggeven, maar we hadden meer kunnen creëren. Zij waren met tien man aan het verdedigen en loerden op de counter. We weten dat we beter kunnen en dat nemen we mee naar volgende week. We gaan deze wedstrijd analyseren om te zien wat er beter kan."