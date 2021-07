Ten Cate: ‘Ik hoop niet dat Fraser is uitgekozen omdat hij een kleurtje heeft’

Woensdag, 21 juli 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:18

Henk ten Cate en Mo Allach zijn enthousiast over de belangstelling van Louis van Gaal voor Henk Fraser als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. De beoogde bondscoach van Oranje ziet in de 55-jarige hoofdtrainer van Sparta Rotterdam de ideale rechterhand, naast Danny Blind, al is nog niet duidelijk of Fraser dit parttime gaat doen, uitsluitend in interlandperiodes, of fulltime. “Henk is een heel goede coach. Overal waar hij werkt, haalt hij prima resultaten en is het rustig. Er hangt een heel goede sfeer om hem heen”, weet Ten Cate.

Allach kan de woorden van Ten Cate alleen maar beamen. Hij stelde Fraser, toen hij technisch manager van de KNVB was, aan als assistent-coach bij Jong Oranje. “Het vakmanschap dat hij daar etaleerde, was een reden om hem later naar Vitesse te halen”, vertelt de huidige technisch directeur van RKC Waalwijk woensdag in De Telegraaf. “Hij weet heel goed wat hij wil en is prettig in de omgang. Ik noem hem altijd een mens met een uitroepteken, omdat hij volstrekt duidelijk is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Alleen als hij wil dat zijn spelers ergens over nadenken, wordt hij soms een vraagteken”, zegt Allach, die verder de visie op het spel, de goede voorbereiding en het tactisch vermogen van Fraser looft. Volgens Ten Cate, die onlangs aangaf geen trek te hebben in de functie, beschikt Fraser over ’misschien wel de belangrijkste eigenschap’ van een succestrainer. “Fraser heeft een enorm groot empathisch vermogen. Het vak van trainer bestaat voor dertig procent uit tactiek en voor zeventig procent uit de omgang met de spelers", benadrukt de voormalig trainer van onder meer Ajax en Chelsea.

“Die warme band met de groep zit bij Henk ook zeker goed. Dat hij in het verleden met Georginio Wijnaldum en Memphis Depay heeft gewerkt, is een pre. Al waren dat toen jeugdspelers en is dat wel iets anders dan met internationals aan de slag gaan.” Eén ding moet Ten Cate van het hart. “Ik hoop wel van ganser harte dat Fraser op basis van zijn kwaliteiten is uitgekozen en niét omdat hij een kleurtje heeft. Dat zou een enorme diskwalificatie zijn, maar kan ik me in het geval van Henk niet voorstellen.”

“Ik vind hem in potentie echt een toptrainer.” Daar is Allach het ook mee eens. “Begrijp me goed: ik vind diversiteit ook belangrijk. Maar ik vind dat de commissie Mijnals, die veelzijdigheid binnen de KNVB nastreeft, niet het vertrekpunt moet zijn. De kwaliteit is leidend. En bij Henk is dat zeker het geval”, weet hij uit eigen ervaring. Ten Cate had Fraser wel eerste en niet tweede assistent gemaakt. "En ik begrijp dat Fraser een parttime bondscoachschap wel ziet zitten. Maar dat vind ik van de KNVB nogal armoedig."

Fraser heeft al jaren een goede naam in de Eredivisie. Zo loodste hij Sparta vorig seizoen in zijn derde jaar op Het Kasteel naar de play-offs om Europees voetbal. De oud-speler van onder meer Feyenoord maakte eerder indruk bij ADO Den Haag en Vitesse. Van Gaal moet de opvolger worden van Frank de Boer, onder wie Oranje een teleurstellend EK achter de rug heeft. Er is haast bij de aanstelling, want begint september speelt Nederland drie belangrijke kwalificatieduels richting het WK van 2022 in Qatar.