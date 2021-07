Derksen vernietigt ‘snotneus’ met nummer 10 die lijdt aan ‘zelfoverschatting’

Maandag, 19 juli 2021 om 22:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:54

Johan Derksen is niet te spreken over het feit dat Orkun Kökçü komend seizoen rugnummer 10 draagt bij Feyenoord. Afgelopen zaterdag maakte Feyenoord de rugnummers wereldkundig, en Derksen meent ‘gelezen te hebben’ dat de middenvelder zelf het verzoek heeft ingediend om het prestigieuze nummer te krijgen. Volgens de analyticus lijdt de twintigjarige Feyenoorder aan ‘zelfoverschatting’.

“Ik lees dus over Kökcu dat hij naar de trainer gegaan is om rugnummer tien te vragen”, zo begint Derksen tijdens De Oranjezomer zijn kritische noot. “Die meneer weet dus niet hoe hij ervoor staat; het is gewoon een soort zelfoverschatting. Nummer 10 hoort echt bij de beste speler van het elftal, maar hij is helemaal geen ‘nummer 10’ en dat zal hij ook nooit worden. Denk denk ik echt: die jongen overschat zich weer. Degene met rugnummer 10 moet een sierlijke voetballer zijn die met kop en schouders boven de rest uitsteekt.”

“Als hij heel erg goed zijn best doet is hij niet niet meer dan een leuk werkertje op het middenveld”, vervolgt Derksen zijn harde betoog. “Ik vind niet dat een snotneus met nummer 10 moet lopen. Hij moet heel hard werken om net aan te kunnen haken. Laat hem eerst maar eens een basisplaats veroveren en zorgen dat hij er altijd in staat. Met zijn gezeur om nummer 10...”, foetert de analist.

De creatieve middenvelder speelde vorig seizoen met nummer 23, maar door het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax is nummer 10 vrijgekomen in De Kuip. Feyenoord maakte de switch met een opvallende video bekend via sociale media. Afgelopen seizoen kwam Kökçü in totaal, mede door een enkelblessure en ziekte, tot 23 Eredivisie-optredens, waarin hij 3 keer scoorde en 3 assists verzorgde. Gemiddeld speelde de Turks international ruim 68 minuten per duel.