Derksen zeer kritisch op Ronald de Boer en ESPN: ‘Dan ben je ongeloofwaardig’

Zaterdag, 17 juli 2021 om 23:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Johan Derksen vindt het totaal ongeloofwaardig dat Ronald de Boer aanblijft als analist voor ESPN, terwijl hij ook in dienst is als ambassadeur van het WK in Qatar. De analist van De Oranjezomer haalt hard uit naar de voetbalzender, die in de ogen Derksen onvoldoende ingrijpt in de dubbelfunctie van De Boer.

"Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat Ronald de Boer, die in loondienst is bij Qatar om het WK te promoten, dat die in een journalistiek programma bij ESPN kan zitten", aldus Derksen, die nog een voorbeeld heeft. "En dat die Duitse jongen die bij AZ speelde (Simon Cziommer, red.) wedstrijden staat te analyseren, terwijl hij van beroep voetbalmakelaar is. Dat zijn dingen die onverenigbaar zijn. Dan ben je ongeloofwaardig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hélène Hendriks is ook in dienst van ESPN en is aanwezig in De Oranjezomer om de situatie toe te lichten. "Daar heb je wel een punt, uiteraard", zegt Hendriks. "Volgens mij heeft ESPN ook een gesprek met Ronald gehad en doen ze er ook heel voorzichtig mee. Volgens mij zijn ze er ook niet heel blij mee." Derksen gaat daar niet in mee. "Ze omzeilen het. Hij is er nog nooit op aangesproken." Hendriks zegt dan: "Jawel, intern wel." "Tja, intern", reageert Derksen. "Ik word intern doorlopend ergens op aangesproken", grapt hij. "Maar hier, hier moet het gebeuren (in de uitzending, red.)."

Eind februari haalde Derksen in Veronica Inside al vernietigend uit naar De Boer vanwege zijn ambassadeurschap voor het WK in Qatar. "Het domste, naïefste mannetje van Nederland is Ronald de Boer, die daar PR-man en ambassadeur geweest is. Dan komt hij met quotes: ‘Ja, er gaat weleens wat mis. Er gaat in Nederland ook weleens wat mis’. Alsof er hier bij welk bouwwerk dan ook ooit 6500 mensen zijn overleden. Daarom verwacht ik niks van Frank de Boer (toen nog de bondscoach van Oranje, red.), want ze spreken hetzelfde evangelie en hebben daar allebei gevoetbald. Dan hoor je Ronald de Boer zeggen dat het zo’n prachtig land is om te leven. Miljonairs hebben daar een waanzinnig leven, dat hebben ze overal. Die twee naïeve boertjes hebben nooit een straatje verder gekeken, die vulden hun zakken en zaten in het zonnetje."