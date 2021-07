Johan Derksen vernietigend over Dirk Kuyt: ‘Walgelijk, walgelijk’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 22:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:14

Johan Derksen walgt van een interview met Dirk Kuyt in het Algemeen Dagblad. De clubicoon van Feyenoord reageerde in de krant op de naderende transfer van Steven Berghuis naar Ajax. "Het is Stevens beslissing, maar ik zou het nooit zo hebben gedaan", zei Kuyt onder meer. In de uitzending van De Oranjezomer wordt de voormalig aanvaller dinsdagavond een 'demagoog' genoemd door Derksen.

"Walgelijk. Walgelijk. De demagoog", reageert Derksen op het interview. "Berghuis is naar Ajax en dan zegt hij weer: ‘Dat zou ik nooit doen.’ Weer een wit voetje halen bij de Feyenoord-aanhang. Die jongen is zo gluiperig. Hij denkt altijd na wat hij moet zeggen om mensen te pleasen. Dit is de grootste demagoog van Nederland." Kuyt zei dat Berghuis 'alles wat hij met Feyenoord heeft gepresteerd in één keer in de prullenbak gooit'. De buitenspeler speelde sinds 2016 voor Feyenoord en won de landstitel, de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

"Wat heeft hij nou opgebouwd?", vraagt Derksen zich echter af. "Wat is dat nou voor sentimenteel gelul? Dat is supportersgelul. Dit is toch gewoon een verbetering? Hij speelt bij een betere club, speelt Champions League en verdient meer. Nou, dat zijn drie redenen om Feyenoord te verlaten." René van der Gijp denkt dat Ajax er vooral op uit is om Feyenoord de loef af te steken met de komst van Berghuis. Hij spreekt van een 'plagerijtje' vanuit Amsterdam.

"Je bent het toch wel met mij eens dat het vanuit Ajax een plagerijtje is? Met het idee: ‘We halen gewoon de beste man van Feyenoord daar weg, de aanvoerder, degene die de goals maakt en de voorzetten geeft. Vier miljoen? Oh, je wil zes? Ook goed'", zegt Van der Gijp. "Zo zit het toch in elkaar? Als hij op de bank had gezeten bij Brighton & Hove Albion, Everton of Newcastle United, hadden ze hem nooit gehaald. Nooit. Dit is een plagerijtje: kijk ons eens sterk zijn."

Kuyt gaf tot slot aan de gang van zaken rond Berghuis te betreuren. "Zoals gezegd had ik graag gezien dat hij nog jaren bij Feyenoord zou blijven. En áls hij vertrok, dat hij dan naar een andere competitie zou gaan. Ik vind het pijnlijk dat Feyenoord nu in de financiële situatie zit dat ze een speler relatief zo makkelijk naar Ajax moeten laten vertrekken, terwijl zijn waarde natuurlijk vele malen hoger is. De club had zich zo moeten beschermen dat de beste spelers niét naar de aartsrivaal kunnen gaan of voor de absolute hoofdprijs. Dit is dramatisch."