Italië hofleverancier in door UEFA gekozen Team van het EK

Dinsdag, 13 juli 2021 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:29

De UEFA heeft het team van het EK bekendgemaakt. De Europese voetbalbond heeft een team van zestien waarnemers de wedstrijden laten beoordelen en op basis daarvan de meest bepalende spelers een ereplaats gegeven. Italië domineert het elftal met vijf spelers, gevolgd door drie spelers van Engeland. België, Denemarken en Spanje leveren allen één speler af.

Onder de elf uitverkorenen vinden we onder meer Speler van het EK Gianluigi Donnarumma terug. De doelman van Italië was de grote man in de finale tegen Engeland met twee gestopte strafschoppen. De 22-jarige doelman nam daarmee de prijs over van Antoine Griezmann, die tijdens het EK van 2016 werd gekozen tot de beste speler. Donnarumma is de eerste doelman ooit die wordt gekozen tot de beste speler van een EK. Ook Pedri, die werd uitgeroepen tot Best Young Player van het Europees kampioenschap, heeft het elftal van de UEFA gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Donnarumma herbergt het Team van het EK nog een viertal Italianen: Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola, Jorginho en Federico Chiesa. De verdediging wordt naast Bonucci en Spinazzola gecompleteerd door verliezend finalisten Harry Maguire en Kyle Walker. Op het middenveld is Pierre-Emile Höjbjerg terug te vinden, terwijl in de voorhoede Chiesa wordt vergezeld door Raheem Sterling en Romelu Lukaku. "De technische waarnemers kozen voor een 4-3-3-formatie, een van de meest gebruikte systemen tijdens het toernooi", licht de voetbalbond de opstelling toe.

Het team van waarnemers bestond uit zestien leden uit verschillende Europese landen, onder wie Frans Hoek, Robbie Keane, Fabio Capello en David Moyes. Opvallende afwezigen in het Team van het EK zijn topscorers Cristiano Ronaldo en Patrik Schick. Beide aanvalsleiders wisten dit toernooi vijf keer het net te vinden en waren daarmee het meest trefzeker. Ronaldo evenaarde dit toernooi bovendien het record van 109 interlandgoals van Ali Daei, waardoor het voor de Portugees een gedenkwaardig toernooi werd.

Slechts één Nederlander haalt de reservebank bij beste team van het EK