‘Barcelona kent geen genade en zet toptalent terug naar B-elftal’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 14:21 • Rian Rosendaal

Op de eerste training van Barcelona in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ontbrak Ilaix Moriba en volgens RAC1 heeft dat een reden. De pas achttienjarige middenvelder is vanwege zijn contractsituatie tijdelijk teruggezet naar het reserveteam van de Catalanen. Barcelona wil Moriba graag voor de club behouden, maar het eerste voorstel daaromtrent schoot het talent duidelijk in het verkeerde keelgat.

Moriba beschikt over een contract tot 2022 en Barcelona wil ten koste van alles voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt. Men deed de middenvelder een voorstel voor vijf seizoenen, maar daar gaan Moriba en zijn management niet mee akkoord. Er is naar verluidt teleurstelling bij de speler uit de eigen opleiding over het feit dat het salaris gelijk is aan dat van een speler uit Barcelona-B. In de tussentijd zal de jongeling niet deelnemen aan activiteiten van het elftal van trainer Ronald Koeman in de voorbereiding.

Voor Moriba kwam afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Barcelona. Koeman gebruikte de middenvelder in 22 in alle competities, met 2 doelpunten en 2 assists als resultaat. Hij kreeg op een gegeven moment zelfs de voorkeur boven andere middenvelders als Miralem Pjanic en Riqui Puig. Enkele maanden later is de situatie dus heel anders. Als Moriba instemt met het voorstel van Barcelona, mag hij weer aansluiten bij het eerste elftal. Die manier van doen zou bij hem voor ergernis hebben gezorgd, zo klinkt het vanuit Spanje. De Catalaanse grootmacht zou twintig miljoen euro kunnen overhouden aan een eventuele verkoop van de middenvelder, geld dat goed gebruikt kan worden om Lionel Messi voor de club te behouden.

Op de eerste oefensessie waren vanwege het EK, Copa América en de Olympische Spelen slechts elf spelers aanwezig, onder wie Sergiño Dest, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé. Om het beperkte aantal aan te vullen mogen de komende week negen spelers uit het B-elftal van Barcelona aansluiten bij de selectie van Koeman.