‘Dick Advocaat gaat de rechtszaak tegen Feyenoord winnen’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:40

Chris Woerts geeft Dick Advocaat goede papieren in zijn juridische strijd met Feyenoord. De sportmarketeer legt bij De Oranjezomer uit dat Advocaat in zijn ogen wel degelijk recht heeft op de bonus voor het behalen van Europees voetbal. Donderdag bracht de bij Feyenoord vertrokken trainer zelf al naar buiten een geschil te hebben met de club.

Advocaat meent recht te hebben op een bonus voor het bereiken van Europees voetbal, maar Feyenoord houdt vol dat niet aan de clausule voldaan is. Feyenoord won onder Advocaat de play-offs in de Eredivisie en pakte daarmee een ticket voor de voorronde van de Conference League. "Maar het is gewoon Europees voetbal", beklaagde Advocaat zich in de online talkshow van Voetbal International. "Of het nou Conference League of Europa League is, het is Europees voetbal. Maar daar hebben ze bij Feyenoord een ander idee over. Zij vinden dat Conference League geen Europees voetbal is. Dat krijgt nog wel een staartje."

Woerts komt vrijdagavond met meer informatie over het geschil. "Feyenoord zegt: 'Nee, we gaan pas betalen als we de groepsfase hebben bereikt. Dan krijgen we 2,9 miljoen euro van de UEFA.' Maar in het contract staan gewoon alle premies genoemd. En daar staat niet specifiek 'Champions League, Europa League of Conference League'; er staat 'kwalificatie voor Europees voetbal'. Ze gaan in de Conference League de grens over: dat is gewoon Europees voetbal", meent Woerts.

De sportmarketeer voorspelt de afloop van de zaak. "Dick heeft het in handen gegeven van Harro Knijff, de bekende jurist die dit soort zaken doet. Ik denk dat hij een hele sterke zaak heeft. Het gaat om het feit, en daar is Dick het meest boos over, dat door de jurist van Feyenoord bot gezegd werd: 'Je hebt er geen recht op.' Als ze naar hem toe waren gegaan en hadden gezegd: 'Het ligt lastig, we hebben geen geld. We betalen wat later uit', dan was het gewoon opgelost geweest. Nu wordt het een rechtszaak. Ik zet mijn geld op Dick. Dick wint."

Feyenoord meent overigens volledig in zijn recht te staan, zo bracht de club donderdag naar buiten. ''Clubs keren bonussen uit op het moment dat je resultaten haalt die ook extra financiën voor de club opleveren", reageerde een woordvoerder van de club in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is nu niet aan de orde. De voorrondes Conference League zijn bewust niet in het contract opgenomen, want dit kost Feyenoord eerder geld dan dat het substantieel iets oplevert. Feyenoord betreurt deze gang van zaken, maar ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.''