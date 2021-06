Ajax lijkt machteloos te staan: ‘De benodigde meerderheid is behaald’

Ajax verzet zich samen met Feyenoord tegen de komst van de zogeheten NL League, maar lijkt daarin machteloos te staan. Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, wijst tegenover Voetbal International naar de ruime meerderheid die is behaald voor het plan: zestien van de achttien clubs in de Eredivisie stemden voor. "Nu gaat het om de verdere uitwerking van de plannen", aldus Eenhoorn.

Eerder deze maand stemde de meerderheid van de profclubs in met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie. De clubs uit de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) willen buiten de KNVB om fuseren. Ajax is daar faliekant op tegen, onder meer vanwege de verplichte afdracht van vijf procent van de Europese inkomsten die daaraan verbonden is. "In geen enkel land wordt een club gedwongen Europese inkomsten af te staan", zei commercieel directeur Menno Geelen van Ajax. "Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken." Feyenoord stemde overigens tegen, omdat de club het Jong-elftal naar de Keuken Kampioen Divisie wil brengen.

Bij AZ wordt heel anders tegen de NL League aangekeken. "De benodigde meerderheden zijn ruimschoots gehaald", weet Eenhoorn. "Nu gaat het om de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij streven we er naar om iedereen aangesloten te houden. Voor de duidelijkheid, de vijf procent Europese afdrachten is overigens niet nieuw of extra. Dat gebeurt nu sowieso ook al tot 2025. Dat hebben we drie jaar geleden in het kader van de veranderagenda al met elkaar afgesproken, net als de bescherming van jeugdopleidingen. Die afspraken willen we, om de 'competitieve balans' in het Nederlands voetbal te vergroten, na 2025 continueren. Dat is voor de lange termijn goed voor iedereen."

Ook PSV staat positief tegenover de aangekondigde veranderingen. "Ja, wij hebben met PSV voor gestemd, omdat het echt tijd is voor verandering in het voetballandschap", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Met de NL League komt de verantwoordelijkheid bij de clubs die veel makkelijker belangrijke beslissingen kunnen gaan nemen die van belang zijn voor een goede toekomst van ons voetbal. We zijn in de besluitvorming niet meer afhankelijk van allerlei minderheidsgroepen. Internationaal heeft dit model zich al bewezen, sterker wij zijn één van de laatste landen zonder een leaguemodel."

Gerbrands vindt eveneens dat Ajax en Feyenoord zich bij het besluit moeten neerleggen. "Ja, wij vinden van wel, maar alleen op een manier dat wij ze als grote clubs overal goed bij betrekken. Ajax wil bijvoorbeeld straks geen vijf procent meer afdragen van de Europese inkomsten. Dat is hun goed recht en juridisch hebben ze absoluut een punt. Vanuit hun perspectief snap ik het ook en de andere clubs kunnen dit niet zomaar afdwingen. Aan de andere kant hebben de andere clubs het recht die solidariteitsafdrachten wel te doen. De huidige plannen zijn de basis voor een goed vervolg en het is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Ajax zal tot en met 2025 de afdrachten ook blijven doen. Op het moment dat er een ander contract over de tv-gelden is, zal er waarschijnlijk meer geld te verdelen zijn, dan komt er wellicht een oplossing of een alternatief voorstel waar iedereen tevreden over is."