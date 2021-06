Engeland maakt einde aan EK van Duitsland en tijdperk van Löw

Dinsdag, 29 juni 2021 om 19:50 • Chris Meijer • Laatste update: 19:58

Engeland heeft de kwartfinale van het EK weten te bereiken. De Engelsen waren op Wembley met 2-0 te sterk voor Duitsland, door doelpunten van Raheem Sterling en Harry Kane. Voor Engeland wacht nu op 3 juli in Rome in de kwartfinale een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Zweden en Oekraïne, dat later vanavond wordt afgewerkt. Het betekent tegelijkertijd dat het tijdperk van de Duitse bondscoach Joachim Löw ten einde is, want hij maakt na het EK na liefst vijftien jaar plaats voor Hansi Flick.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate besloot voor de ontmoeting met Duitsland zijn formatie om te gooien. Kyle Walker, John Stones en Harry Maguire vormden in het centrum een driemansdefensie, terwijl Kieran Trippier en Luke Shaw de wingbacks waren. Jack Grealish werd geslachtofferd ten opzichte van het laatste groepsduel met Tsjechië (0-1 zege), wat betekende dat Bukayo Saka zijn basisplaats behield. Joachim Löw voerde drie wijzigingen door na het 2-2 gelijkspel tegen Hongarije waarmee Duitsland ternauwernood als tweede eindigde in Groep F: Leon Goretzka, Thomas Müller en Timo Werner vervingen Ilkay Gündogan, Leroy Sané en Serge Gnabry.

De eerste kans was na een minuut of tien te noteren, toen scheidsrechter Danny Makkelie een vrije trap gaf op de rand van het strafschopgebied. Kai Havertz plaatste de bal echter in de muur. Er brak vervolgens een fase aan waarin Engeland gevaarlijker werd, wat resulteerde in een door Manuel Neuer gered schot van Sterling en een kopkans van Harry Maguire in kansrijke positie. De eerste echt grote kans was echter voor de Duitsers, toen Timo Werner werd weggestuurd door Havertz. Jordan Pickford was echter op tijd uit zijn doel en redde met zijn voeten.

Op slag van rust kreeg Engeland ook nog een grote kans. Sterling werd gestuit, waardoor Kane de bal voor de voeten kreeg. De spits, die verder vrijwel onzichtbaar was in de eerste helft, leek met zijn aanname Neuer te gaan omspelen. Mats Hummels greep net op tijd in, vlak voor Kane de bal tegen de touwen kon schieten. De eerste grote kans van de tweede helft was voor Duitsland. Havertz had de bal voor het inschieten en zag zijn inzet stijlvol gered worden door Pickford. Het bleek het startschot van een vermakelijk begin van de tweede helft, waarin het spel op en neer golfde. Tot grote kansen leidde dat echter niet en de actie voor de doelen liet na rust sowieso lang op zich wachten.

Southgate kreeg het publiek al op de banken met het inbrengen van Grealish ten koste van Saka, maar met 75 minuten spelen ontplofte Wembley volledig. Kane vond de opgekomen Shaw aan de linkerkant van het veld. De lage voorzet van de vleugelverdediger werd in de doelmond tegen de touwen gewerkt door Sterling. Vrijwel direct na de openingstreffer kreeg Duitsland een vrije trap, maar die werd door Müller in de muur geschoten. De routinier van Bayern München kreeg kort daarna de gouden kans op de gelijkmaker, toen hij een vrije doortocht had richting Pickford. Zijn inzet hobbelde echter net langs de verkeerde kant van de paal.

Kort voor het einde maakte Kane met een einde aan alle onzekerheid. Grealish vond met een afgemeten voorzet het hoofd van de spits van Tottenham Hotspur en aanvoerder van de Engelsen, die ontsnapt was aan de Duitse verdedigers en van dichtbij Neuer met een rake kopstoot kansloos liet. In de slotfase zocht Duitsland nog nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer, maar spannend werd het niet meer op Wembley. Het betekent dat het tijdperk van Löw er nu definitief opzit: hij stond sinds 2006 aan het roer bij die Mannschaft en werd in 2014 wereldkampioen.