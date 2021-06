Derksen deelt rapportcijfer 1 uit aan Oranje-international voor heel EK

Dinsdag, 29 juni 2021 om 00:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:49

Johan Derksen geeft Quincy Promes een 1 voor zijn optreden op het EK. De analist van De Oranjezomer vond de vleugelspits van Spartak Moskou slecht spelen in de invalbeurten die hij kreeg, maar neemt ook mee dat Promes in zijn ogen nooit bij de selectie van het Nederlands elftal had mogen zitten.

Wilfred Genee reageert verbaasd als hij ziet dat Derksen een 1 uitdeelt aan Promes, die inviel tegen Noord-Macedonië en Tsjechië. "Voor de moeite, dat hij zich omgekleed heeft", zegt Derksen. "Maar kijk: het is misschien een beetje ouderwets en burgerlijk, maar zo ben ik een beetje: iemand die op Ibiza zijn vrouw in elkaar slaat en op een feest zijn neef met een mes in zijn knie steekt... ik vind niet dat zo iemand in het Nederlands elftal moet spelen, terwijl het nog onder de rechter is."

De cijfers voor de Oranje-spelers van Derksen, Van der Gijp en Jan Boskamp.

Voor Marten de Roon heeft Derksen een 4 over. "Ik ben geen liefhebber. Ik vind het geen international", aldus Derksen, die van René van der Gijp een ander geluid hoort. "Ik ben de enige die De Roon en Wout Weghorst gewoon een 7 geeft. Ik bedoel: De Roon, dat is De Roon. Als je twintig keer naar Atalanta gaat kijken, zie je twintig keer zo'n De Roon. Het is niet anders. Met Weghorst is het hetzelfde verhaal. Laten we wel zijn, die twee wedstrijden die hij heeft gespeeld, heeft hij een goal gemaakt en zijn stinkende best gedaan. En meer zit er niet in bij die jongen."

Memphis Depay moet het doen met een 3 van Derksen. "Die heeft helemaal niks gepresteerd. Dat ene hakballetje waar Donyell Malen niet uit scoorde (tegen Tsjechië, red.) was geniaal. En hij had nog één keer een rush (tegen Oekraïne, red.) en dat was het dan", vindt Derksen, die het hoogste cijfer over heeft voor Denzel Dumfries: een 8. "Dumfries is wat we gezien hebben, gewoon de beste rechtsback van dit toernooi."

Van der Gijp geeft Dumfries zelfs een 9. "Dat is absoluut serieus", zegt de oud-rechtsbuiten. "Dat was met afstand de beste speler van Oranje. Ook hartstikke leuk: Kenny Tete, Rick Karsdorp, Hans Hateboer... hij stond altijd soort van ter discussie. Dan is het voor zo'n jongen extra leuk, toch." Stefan de Vrij krijgt van Van der Gijp een 8. "Ik vond De Vrij een heel goed toernooi spelen", luidt zijn korte motivatie.

Bondscoach Frank de Boer krijgt van Derksen een desastreuze 3. "De Telegraaf heeft de jacht geopend, maar hij is kwetsbaar, want aantoonbaar heeft hij heel veel fouten gemaakt. Hij is stuntelig begonnen en hij is blijven stuntelen. Dan heeft een land en de voetballerij geen vertrouwen meer in je. Dat herstel je ook niet meer. Hij heeft er niks van gebakken."