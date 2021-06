Portugal handhaaft zich tegen Frankrijk bij record Ronaldo

Woensdag, 23 juni 2021 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Portugal heeft woensdagavond met de hakken over de sloot de achtste finales van het EK bereikt. Sterspeler Cristiano Ronaldo wist zijn ploeg tegen topfavoriet Frankrijk met twee penalty's te behoeden voor een nederlaag: 2-2. Ronaldo evenaarde met zijn doelpunten en passant het interlanddoelpuntenrecord van Ali Daei (109 goals). Frankrijk plaatst zich als groepswinnaar en treft Zwitserland, terwijl Portugal het als nummer drie opneemt tegen België. In dezelfde groep handhaafde Duitsland zich ternauwernood op de tweede plek met een felbevochten gelijkspel tegen hekkensluiter Hongarije (2-2). Die Mannschaft speelt de volgende ronde tegen Engeland.

Ronaldo liet zich zien in de openingsfase met een kopbal en even later een harde afzwaaier met rechts. Tussendoor had Frankrijk een enorme kans gecreëerd, toen Paul Pogba een steekbal verstuurde op Kylian Mbappé. Het schot van de doorgebroken aanvaller was echter te zwak om Rui Patrício te verrassen. Na een klein half uur spelen kreeg Portugal een strafschop, toen Hugo Lloris bij een vrije trap in botsing kwam met Danilo. De Franse doelman raakte met zijn vuist eerst de bal en daarna vol het gezicht van de middenvelder, die probeerde te koppen. Ronaldo schoot de penalty hard binnen: 1-0.

Portugal had daarna het betere van het spel, maar slaagde er niet in om openingen te vinden. João Moutinho probeerde het wel twee keer, maar zag zijn beide schoten het doel niet vinden. Vrijwel uit het niets kreeg Frankrijk in de blessuretijd van de eerste helft ook een penalty, toen Mbappé licht werd vastgepakt door Nélson Semedo. Ondanks felle Portugese protesten bij scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz bleef de strafschop staan, waardoor Karim Benzema in staat werd gesteld zijn eerste EK-doelpunt ooit te maken: 1-1.

Benzema hoefde niet lang te wachten op zijn tweede, want drie minuten na rust werd hij diep gestuurd na een nieuwe prachtige steekbal van Pogba. De spits brak door en tikte de bal kalm langs Rui Patrício via de binnenkant van de paal binnen: 1-2. Ronaldo toonde daarna zijn enorme sprongkracht, maar kon zijn kopbal niet de juiste richting mee geven. Even later versierde de Portugese aanvoerder een nieuwe strafschop, toen zijn voorzet vanaf de achterlijn tegen de uitgestoken arm van Jules Koundé terechtkwam. Ronaldo verzilverde de buitenkans en evenaarde daarmee dus het doelpuntenrecord van Daei: 2-2.

Frankrijk zocht de aanval en zag een afstandsknal van Pogba ternauwernood tegen de paal worden getikt door Rui Patrício. De goalie had ook nog een redding in huis op de rebound van Antoine Griezmann. Portugal liet zich daarna inzakken, in de wetenschap dat een punt in alle gevallen genoeg zou zijn voor het bereiken van de achtste finales. Frankrijk speelde in de eindfase ook allesbehalve op volle kracht vooruit, waardoor de Portugezen het gelijkspel vrij simpel over de streep trokken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 3 1 2 0 1 5 2 Duitsland 3 1 1 1 1 4 3 Portugal 3 1 1 1 1 4 4 Hongarije 3 0 2 1 -3 2