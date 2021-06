Cristiano Ronaldo evenaart wereldrecord Ali Daei na dubbelslag

Woensdag, 23 juni 2021 om 22:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:29

Cristiano Ronaldo mag zich samen met Ali Daei de voetballer met de meeste interlandgoals aller tijden noemen. De aanvaller van Portugal kwam woensdagavond tweemaal uit een strafschop tot scoren tegen Frankrijk en staat nu op 109 doelpunten in 177 interlands; Daei was tussen 1993 en 2006 goed voor 109 doelpunten in 149 interlands voor Iran.

Ronaldo maakte in augustus 2003 zijn debuut in het nationale elftal van Portugal. In zijn achtste interland, de met 1-2 verloren openingswedstrijd tegen Griekenland op het EK van 2004, maakte hij zijn eerste treffer. In de halve finale tegen Nederland (2-1 winst) volgde nummer twee. De eerste hattrick van Ronaldo vond in september 2013 plaats, in de 4-2 overwinning op Noord-Ierland in de kwalificatiefase voor het WK van 2014. In maart 2014 passeerde hij Pauleta (47 goals) als topscorer aller tijden van Portugal.

In november 2014 werd Ronaldo topscorer aller tijden van de kwalificatiefases voor een EK-toernooi en in juni 2018 betekende zijn goal tegen Marokko (1-0) op het WK zijn 85e interlandtreffer. Hij passeerde daarmee de Hongaar Ferenc Puskas als topscorer aller tijden voor een Europees land. In september 2020 groeide Ronaldo uit tot de eerste Europeaan ooit met minimaal honderd interlandtreffers.

Ronaldo is ook enkele andere records rijker: hij maakte de meeste goals op een EK (veertien), was trefzeker op liefst vijf verschillende EK-toernooien, speelde een recordaantal van 24 EK-duels en is de oudste speler ooit (36 jaar en 138 dagen) met een dubbelslag op een EK-toernooi. Ook qua hoeveelheid wedstrijden op een EK- en een WK-toernooi kan niemand aan de Portugees tippen: 40 interlands.

De openingstreffer van Ronaldo tegen Duitsland betekende een evenaring van het recordaantal doelpunten op een EK en een WK. De teller staat nu op negentien treffers (twaalf treffers op een EK en zeven op een WK), evenveel als Miroslav Klose (zestien treffers op een WK en drie op een EK). Tot slot verbrak Ronaldo met zijn dubbelslag tegen Frankrijk een record van Antoine Griezmann. CR7 is verantwoordelijk voor het grootste aantal doelpunten ooit in een EK-groepsfase (zes); Griezmann maakte er vijf in 2016.