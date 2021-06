Derksen en V/d Gijp gieren om arrogante opmerking Van Gaal bij Humberto

Zaterdag, 19 juni 2021 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

Het optreden van Louis van Gaal zaterdagavond bij Humberto wordt uitgebreid nabesproken in De Oranjezomer. Johan Derksen en René van der Gijp liggen dubbel om een arrogante opmerking van Van Gaal, die zichzelf vergelijkt met Koning Willem-Alexander.

Van Gaal sprak in de talkshow van Humberto Tan zijn bewondering uit voor de Koning, die onder vuur ligt vanwege het niet handhaven van anderhalve meter afstand bij zijn bezoek aan een Oranje-straat. "Ik heb een oranje das aan", zei Van Gaal. "Die heb ik speciaal voor Koning Willem-Alexander aangetrokken. Ik ben geridderd. Deze man bindt het Nederlandse volk. Dat is al zó belangrijk..." Daarop werd Van Gaal onderbroken door Floor Bremer, die ook aan tafel zat. "Maar de afspraak is anderhalve meter afstand...", aldus de journaliste van RTL.

Van Gaal stelde de onderbreking niet op prijs. "Mag ik ook wat zeggen?", vervolgde de voormalig bondscoach van Oranje. "Belangrijk is dat voor het Nederlandse volk. Nu gaat hij naar zo'n straat... Ik denk dat Floor niet één keer heeft meegemaakt dat iemand met Floor op de foto wilde. Maar met de Koning willen ze allemaal op de foto. Met mij ook, ik ken het probleem."

Die laatste opmerking leidt tot grote hilariteit in de studio van De Oranjezomer. "Dat is toch heerlijk man! Met jou wil niemand op de foto!", lacht Van der Gijp. "Weet je wat het is: dat meisje dat tegenover hem zat was dus amper drie minuten aan het woord geweest. Daar had hij zich al aan gestoord, want ja, dan pak je drie minuten van zijn spreektijd af natuurlijk. En toen ging ze hem ook nog een keer onderbreken."

Ook Derksen moet hard lachen om Van Gaal. "Ook dat hij met zijn ridderorde zit en oranje das daar zit", aldus Derksen. "Eigenlijk stelt hij dat hij en de Koning de belangrijkste mensen in dit land zijn. We lachen ons dood om hem, maar het trieste en treurige is dat hij het ook nog meent. Het is een soort karikatuur geworden, die man. Hij moet niet namens mij spreken, of namens het hele volk. Er is een grote groepering in Nederland die helemaal niets met het Koningshuis heeft. Ik zou zo'n ridderorde helemaal niet op mijn jas willen."

Derksen haalt vervolgens hard uit naar Van Gaal. "Wij lachen om hem als een clown, maar daarom vind ik hem zo'n treurige man worden, want uit de grond van het hart is hij overtuigd van zijn eigen grootheid. Dan moet je toch professionele hulp zoeken, hoor." Van der Gijp haakt daar op in en zegt: "Natuurlijk, wij lachen vreselijk om hem. Maar ik heb ook nog bijna nooit iemand gehoord die zei dat het een kuttrainer is. Dat staat er wel los van. Of het Wayne Rooney is, wie dan ook, allemaal roepen ze: 'Een wereldtrainer.'"