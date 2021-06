Spelers Denemarken mogen zelf beslissen of ze willen spelen tegen België

Dinsdag, 15 juni 2021 om 13:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:01

De spelers van Denemarken mogen zelf bepalen of ze donderdag willen spelen tegen België tijdens de tweede groepswedstrijd. Dat heeft bondscoach Kasper Hjulmand laten weten. De selectie van Denemarken was diep onder de indruk van de gebeurtenissen rond hun ploeggenoot Christian Eriksen, die afgelopen weekend tegen Finland (0-1) een hartstilstand kreeg en op het veld moest worden gereanimeerd. Hjulmand wil zijn spelers niks verplichten en laat ze zelf de keuze maken.

"Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen", vertelt Hjulmand. "En het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden. De afgelopen 24 uur waren goed voor de groep. We weten dat Christian het goed stelt en we zijn weer aan de slag gegaan op het trainingsveld. Er waren lachende gezichten te zien bij de spelers." Eriksen werd in de wedstrijd tegen Finland vlak voor rust getroffen door een hartstilstand, maar maakt het naar omstandigheden goed.

Denemarken speelde het duel met Finland uit na een onderbreking van bijna twee uur, maar dat had volgens Hjulmand nooit mogen gebeuren. "Ik had de indruk dat wij en de spelers onder druk werden gezet", aldus de bondscoach. Hij liet na afloop van het duel weten spijt te hebben van het feit dat hij het duel heeft uitgespeeld met zijn ploeg. "Er is geen twijfel dat we twee opties kregen van de UEFA. Ik was daar, ik weet het. Maar er waren maar twee opties en dat was heel, heel duidelijk." Denemarken had de mogelijkheid om de wedstrijd nog dezelfde avond uit te spelen en zou anders een dag later om 12.00 uur moeten aantreden voor het restant. Een voorstel van de UEFA waar veel kritiek op kwam.

Dinsdag liet Eriksen via Instagram voor het eerst van zich horen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met me, al zullen er nog wel enkele medische onderzoeken moeten plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar ik voel mij verder goed. Vanaf heden zal ik de jongens van het Deense elftal aanmoedigen in de komende EK-wedstrijden", aldus de Deen. De wedstrijd tegen België zal een Nederlands tintje hebben, daar Björn Kuipers van de UEFA te horen heeft gekregen dat hij het duel in goede banen moet leiden. Het is voor Kuipers zijn eerste wedstrijd op het EK.