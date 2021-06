Christian Eriksen komt met positief nieuws vanuit ziekenhuis

Dinsdag, 15 juni 2021 om 09:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:37

Christian Eriksen heeft wederom van zich laten horen. De middenvelder van Denemarken meldt vanuit het ziekenhuis in Kopenhagen dat hij zeer dankbaar is voor alle reacties die hij vanuit de hele wereld heeft mogen ontvangen nadat hij zaterdagavond onwel was geworden tijdens het EK-duel met Finland (0-1). De Deense voetbalbond liet zondagochtend middels een statement al weten dat Eriksen in een stabiele toestand verkeerde.

"Hallo iedereen, grote dank voor alle lieve en geweldige berichten vanuit de hele wereld", zo schrijft Eriksen dinsdagochtend op zijn social media-kanalen. "Dat betekent ontzettend veel voor mij en mijn familie. Gezien de omstandigheden gaat het goed met me, al zullen er nog wel enkele medische onderzoeken moeten plaatsvinden in het ziekenhuis. Maar ik voel mij verder goed. Vanaf heden zal ik de jongens van het Deense elftal aanmoedigen in de komende EK-wedstrijden. Laten we voor heel Denemarken spelen. Groet, Christian", zo laat Eriksen weten aan de buitenwereld.

A message from @ChrisEriksen8. ???? pic.twitter.com/WDTHjqE94w — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 15, 2021

Eriksen kwam maandag al met een kort bericht naar buiten. "Dank je wel, ik zal niet opgeven. Ik voel me nu beter, maar ik wil begrijpen wat er is gebeurd. Ik wil iedereen bedanken voor wat ze voor mij gedaan hebben”, zo tekent La Gazzetta dello Sport op uit de mond van Eriksen. Fabrizio Romano schrijft dat de Italiaanse sportkrant via zijn zaakwaarnemer Martin Schoots met Eriksen sprak.

De Deense ploeg hervat de groepsfase van het EK donderdagavond tegen België, dat zelf zaterdag met 3-0 wist te winnen van Rusland. Denemarken ging na de onderbreking vanwege het onwel worden van Eriksen met 0-1 onderuit tegen Finland, al had na afloop niemand het eigenlijk over de nederlaag in het Parken Stadion in Kopenhagen. Er was ook de optie om zondag om 12.00 te hervatten, maar er werd besloten om het duel zaterdagavond al uit te spelen. Uit het Deense kamp kwamen al snel geluiden dat er niet op dezelfde dag alweer gespeeld had moeten worden.

Op een persmoment maandagochtend kwam nog eens duidelijk naar voren dat de schrik er zaterdagavond goed inzat bij de Deense spelers. "Ik zag Christian daar liggen, met zijn gezicht richting het veld", zo reconstrueerde Pierre-Emile Höjbjerg. "Zijn ogen waren wit en het zag er behoorlijk vreemd uit. Ik zie vervolgens hoe Simon Kjaer naar Christian rent en vroeg me af wat er allemaal aan de hand was. Toen kwamen er ook allemaal dokters en andere medische specialisten aan te pas. Het was een vreemde gewaarwording en moeilijk om te accepteren. Er kwamen steeds meer mensen van de Eerste Hulp het veld op en ik zag Simon met zijn armen zwaaien" blikte de controleur terug op de gebeurtenissen van zaterdag.