Frenkie de Jong neemt kritiek voor lief: ‘In Spanje is het veel erger’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 10:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Frenkie de Jong heeft er geen enkele moeite mee dat er in Nederland zoveel kritiek is op het 5-3-2-systeem van bondscoach Frank de Boer. De middenvelder van Barcelona, die bezig is aan zijn eerste eindtoernooi als international van Oranje, was tegen Oekraïne (3-2) een van de betere spelers op het veld. De Jong geeft tegenover Voetbal International aan dat de kritieken in Spanje een stuk verder gaan dan in Nederland. Spanje speelde maandagavond ondanks een ruim veldoverwicht teleurstellend gelijk tegen Zweden (0-0).

De Jong begrijpt wel dat er discussie is onder het Nederlandse volk over het systeem. "Iedereen komt met een mening, over ons, het systeem, het spel", vertelt De Jong tegenover het weekblad. "Voor mij is dat geen probleem, dat hoort er namelijk ook bij. In Spanje is het nog veel erger dan hier. Jullie moeten ook wat te schrijven hebben en het draagt wel bij aan de sfeer. De bondscoach bepaalt hoe we spelen. Hij hoeft echt niet elke keer naar mij te komen om erover te praten. Ik zie die reclames op televisie, alles oranje. Het zou mooi zijn als het land straks écht feest kan vieren."

De Boer speelde tijdens de laatste twee oefeninterlands tegen Georgië en Schotland in het 5-3-2-systeem en hield daar in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne aan vast. "Weet je, ik vind al die discussies wel vermakelijk, dan heb je toch het idee dat je met een toernooi bezig bent", gaat De Jong verder. "Al die systemen. Het gaat er niet om hoe je ze noemt, 5-3-2, 4-3-3; het draait om hoe je veldbezetting is. Ik vind wel dat we stappen hebben gezet in de manier waarop we willen spelen. En 4-3-3 is iets wat we sowieso al kunnen."

Voor zijn vertrek naar Nederland kreeg De Jong nog enkele succeswensen mee van Ronald Koeman, die hij op het laatste moment zag aanblijven als trainer bij Barcelona. "Het is toch ook een beetje zijn elftal nog, met de meeste spelers heeft hij gewerkt. 'Ik hoop dat jullie kampioen worden', zei hij nog. Nou, dat is precies onze ambitie. Als wij zorgen dat de sfeer in orde is en we kunnen terugvallen op de goede teamspirit die we altijd hebben gehad, ben ik ervan overtuigd dat we dit toernooi ook heel ver kunnen gaan komen. Onze missie is Europees kampioen worden. Anders hoef je niet mee te doen."