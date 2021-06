‘‘Wijnaldum-scenario’ dreigt: Depay kan 3 miljoen per jaar meer verdienen'

Ondanks dat Barcelona nog altijd overtuigd is van een goede afloop van de onderhandelingen met Memphis Depay, moet er andermaal gevreesd worden voor een gegadigde die zich op het laatste moment met een betere aanbieding in de strijd mengt. Waar Paris Saint-Germain eerder Georginio Wijnaldum op het laatste moment wegkaapte, probeert Juventus nu eenzelfde streek uit te halen met Depay. Mundo Deportivo verzekert dat de aanvaller fors meer kan gaan verdienen in Turijn.

Zoals PSG zich op het laatste moment met een betere aanbieding bij Wijnaldum meldde, zo heeft Juventus Depay een fors hoger salaris in het vooruitzicht gesteld. De 27-jarige aanvaller kan bij de Italiaanse topclub drie miljoen euro per jaar meer verdienen dan in Barcelona. De Catalanen hebben hierop ingespeeld door Depay in de contractonderhandelingen een extra jaar te bieden, waardoor hij voor drie seizoenen met een optie voor een vierde jaar kan tekenen in het Camp Nou. Het begint langzaam echter de vraag te worden of dit voldoende is.

Eerder deze week waren verschillende Spaanse media er zeker van dat de transfer van Depay snel zijn beslag zou krijgen. Mundo Deportivo schrijft nu echter dat er geen tekenen zijn komst spoedig aangekondigd zal worden. De onderhandelingen zouden zelfs gepauzeerd zijn, al is men er bij Barcelona wel van overtuigd dat er uiteindelijk een akkoord bereikt zal worden. Het is een lezing die gedeeld wordt door transferexpert Fabrizio Romano, maar ook hij benadrukte dat er ondanks ‘optimisme’ nog wel enkele plooien moesten worden gladgestreken.

Barcelona is echter niet bereid om te blijven opbieden tegen de aanbiedingen van andere clubs, ook omdat de club de Oranje-international qua salaris reeds het maximale heeft geboden. In een eerder stadium werden naast Juventus ook onder meer Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Internazionale gelinkt aan Depay, wiens contract bij Olympique Lyon afloopt en die dus daardoor transfervrij over te nemen is. Het is geen geheim dat trainer Ronald Koeman Depay dolgraag zou willen verwelkomen bij Barcelona.