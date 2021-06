KNVB woest op Jumbo vanwege Snollebollekes-reclame in aanloop naar EK

Donderdag, 10 juni 2021 om 07:10 • Laatste update: 09:28

De KNVB is woest op supermarktketen Jumbo vanwege de reclame met Snollebollekes in aanloop naar het naderende EK, zo schrijft De Telegraaf. Volgens de krant heeft Jumbo dankzij de reclame enkele tienden van procenten marktaandeel gewonnen, wat een serieus bedrag is in een markt van ruim 44 miljard euro. De KNVB heeft naar Jumbo een sommatie gestuurd om de reclame te staken of aan te passen en dat zou mede te maken hebben met het ongenoegen van concurrent Albert Heijn.

Albert Heijn betaalt volgens De Telegraaf 2,5 miljoen euro per jaar om een officiële partner van de KNVB te zijn en om daarmee producten met verwijzingen naar het Nederlands elftal te kunnen gebruiken. Jumbo doet dit in zijn reclame met Snollebollekes, de feestact van cabaretier en zanger Rob Kemps, voor de zogenaamde juichcape officieel niet. Toch vindt de KNVB dat er sprake is van ambush marketing, wat inhoudt dat er reclame gemaakt wordt zonder daar sponsorgeld voor te betalen. De officiële lezing van de KNVB is dat men 'opkomt voor de belangen van van onze partners, die veel investeren in het Nederlandse amateur- en betaald voetbal'.

In de brief van de KNVB aan Jumbo die in handen is van De Telegraaf wordt bezwaar gemaakt tegen ‘gebruikmaking van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades in de commercial’, omdat de voetbalbond deze Oranjeparades rond wedstrijden organiseert. Ook het in beeld brengen van de ‘Oranjecamping’ en het gebruik van het nummer Links Rechts, sinds het EK van 2017 het ‘lijflied’ van de Oranje Leeuwinnen, is tegen het zere been van de KNVB. De voetbalbond eiste aanvankelijk uitleg en riep Jumbo op om de reclame te staken of aan te passen.

Jumbo wees dit af en in eerste instantie dreigde de KNVB dan met ‘verdere maatregelen’, maar uiteindelijk werd hiervan afgezien. Wel is de UEFA op de hoogte gebracht van de ‘inbreuk’ en de Europese voetbalbond voert rond het EK een ‘actief beleid op ambush marketing. Jumbo benadrukt in zijn antwoord dat de reclame niet alleen gevoerd wordt richting het EK, maar voor de ‘totale komende sportzomer en het bijbehorende Oranjefeest’. De supermarktketen geeft tevens aan dat de KNVB fenomenen als de Oranjeparade, een Oranjebus of Oranjecamping niet kan claimen.