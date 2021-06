Belgen lachen om EK-kansen Oranje: ‘Misplaatste scorebordjournalistiek’

De optredens van het Nederlands elftal in aanloop naar het EK maken bepaald geen indruk in België. De kritiek op het elftal van bondscoach Frank de Boer is daags na de 3-0 oefenzege op Georgië (3-0) dan ook niet mild. De Belgische kranten zien het huidige Oranje absoluut niet als titelfavoriet voor het EK dat vrijdag begint. Men denkt dat alleen een uitblinkende Memphis Depay nog kan zorgen voor een geslaagde eindronde.

"Nederland na de 3-0 tegen Georgië tot kanshebber op een Europese titel bombarderen, zou een rondje misplaatste scorebordjournalistiek zijn", zo luidt het duidelijke oordeel van Het Laatste Nieuws. "Oranje hoort straks zijn poule te winnen, maar vanaf de tweede ronde zal het geluk en een flitsende Depay nodig hebben om in het toernooi te blijven." Een groot verschil met de situatie bij de Belgische nationale ploeg. "Of Eden Hazard en Kevin De Bruyne op tijd fit geraken. Het zijn zo ongeveer de enige kopzorgen van Roberto Martínez vandaag. Peanuts als je de vraagtekens waarmee Nederland naar het EK trekt allemaal optelt."

"Frank de Boer en Oranje kenden al een rommelige aanloop naar het EK en ook de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië deed het optimisme niet oplaaien", voegt de bezorgde Belgische krant daaraan toe. De Nederlandse bondscoach beschikt in vergelijking met verschillende van zijn voorgangers niet langer over een selectie vol topspelers. "En als je op zoek gaat naar spelers met star quality, kom je uit bij Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt kan je gerust ook nog A-spelers noemen, maar dan heb je het min of meer gehad."

Het Laatste Nieuws vindt daarnaast Wout Weghorst 'een vreemde eend in de bijt' in vergelijking met topspitsen van vroeger zoals Marco van Basten, Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert. "En Marten de Roon is in dit Oranje een eind verwijderd van de ondergrens die hij moet halen om de waterdrager te zijn in een team met aspiraties. Een gokje wagen door de negentienjarige Ryan Gravenberch daar te zetten en te hopen dat het rastalent ontploft, lijkt na gisteren een beter alternatief", krijgt de Boer als advies mee vanuit de Belgische media.

Ook Het Nieuwsblad velt een hard oordeel over de inbreng van De Roon op het Oranje-middenveld. "Op het middenveld dreigt De Roon intussen de nationale pispaal te worden. Hij moet voor het evenwicht zorgen, maar komt te veel aan de bal en springt daar te slordig mee om. Geen analist die hem op dit moment niet uit de ploeg zou flikkeren. Maar De Boer behoudt vooralsnog het vertrouwen." Depay is volgens de Belgische krant de enige hoop voor Oranje om er alsnog een succesvol EK van te maken. "Gezien alle andere twijfels rust de hoop van de natie om iets van het Europees kampioenschap te maken, op zijn schouders."