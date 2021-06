Ronald Koeman reageert voor het eerst op aanblijven bij Barcelona

Vrijdag, 4 juni 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:21

Ronald Koeman heeft vrijdag via zijn socialmediakanalen een statement gemaakt over zijn aanblijven bij Barcelona. De trainer lag de afgelopen weken in de clinch met president Joan Laporta, maar kreeg donderdag te horen definitief te mogen blijven.

"Ik ben opgelucht te zeggen dat mijn spelers en staf zich volledig kunnen gaan concentreren op het nieuwe seizoen", schrijft Koeman onder meer op Instagram. "De laatste weken waren intens, maar ik ben blij dat president Joan Laporta zijn steun aan mij heeft toegezegd en de rust is wedergekeerd. De focus van iedereen binnen de club is hetzelfde: bouwen aan een winnend Barça en het vergaren van successen."

Laporta reageerde donderdag zelf al op zijn beslissing. "Na een periode van reflectie hebben we besloten om door te gaan met Koeman", verklaarde de president van Barça tegenover Spaanse media. "We zijn zeer tevreden om te zien dat de gesprekken hebben geleid tot eensgezindheid." De twijfel heeft plaatsgemaakt voor optimisme. "We zijn ervan overtuigd dat het komende seizoen fantastisch zal worden. We hebben gesprekken gehad met Koeman om elkaar goed te leren kennen. Ik wil de trainer kennen, zoals ik dat ook heb gedaan met Frank Rijkaard en Josep Guardiola."

Koeman zal komend seizoen met een aantal nieuwe spelers werken in het Camp Nou. De afgelopen dagen werden Sergio Agüero, Eric García en Emerson Royal voorgesteld als nieuwe aanwinsten. Naar verwachting wordt op korte termijn ook de komst van Georginio Wijnaldum bevestigd. Volgens Spaanse media is ook Memphis Depay hard op weg naar Barcelona.