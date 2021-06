Idrissi verlaat Ajax met opgeheven hoofd: ‘Ik ben daar trots op’

Donderdag, 3 juni 2021 om 12:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Oussama Idrissi heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De van Sevilla gehuurde vleugelaanvaller neemt donderdag via zijn social media-kanalen afscheid van zijn medespelers en de supporters van de landskampioen uit Amsterdam. Idrissi, die in januari tijdelijk werd overgenomen door Ajax, kwam in de tweede seizoenshelft maar een enkele keer in actie. Hij keert normaal gesproken terug bij Sevilla, waar zijn contract nog vier jaar doorloopt.

De huurovereenkomst van Idrissi in de Johan Cruijff ArenA loopt officieel tot 30 juni en Ajax heeft nog geen mededelingen gedaan over de status van de samenwerking met Idrissi. De buitenspeler geeft nu dus echter zelf aan dat hij niet meer in actie zal komen voor de kampioen en bekerwinnaar. "Ik wil mijn teamgenoten, de technische staf en de supporters van Ajax bedanken voor hun steun. Ik ben er trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van dit succesvolle seizoen. We komen elkaar wel weer tegen", schrijft Idrissi donderdag op Instagram en Twitter.

I want to thank @AFCAjax teammates, staff and fans for the support. I'm proud to be part of this successful season! ??? Until we meet again ???? pic.twitter.com/6a1xXEJzTI — Oussama Idrissi (@OussamaIdrissi_) June 3, 2021

Idrissi, gehaald als vervanger van de naar Spartak Moskou vertrokken Quincy Promes, kwam in de afgelopen maanden verdeeld over veertien wedstrijden in alle competities tot 285 speelminuten in het shirt van Ajax. Onder trainer Erik ten Hag maakte de 25-jarige huurling echter geen enkele keer de negentig minuten vol. Het laatste optreden van Idrissi namens Ajax was op 16 mei tegen Vitesse (1-3), toen de flankspeler als invaller vijf minuten meedeed. Het is afwachten wat de plannen van Sevilla zijn met de vorig jaar aangetrokken vleugelaanvaller. Idrissi liet vóór zijn tijdelijke vertrek naar Ajax tien wedstrijden noteren, grotendeels als invaller.