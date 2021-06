Spaanse selectie laat massaal hetzelfde rugnummer liggen tijdens EK

Woensdag, 2 juni 2021 om 07:43 • Yanick Vos

De Spaanse voetbalbond heeft de namen en rugnummers bekendgemaakt van de EK-selectie. Opvallend is dat rugnummer vijftien aan geen enkele speler is toegewezen. Volgens AS heeft de complete selectie bewust niet voor dit rugnummer gekozen, om op deze manier hun respect richting de afwezige honderdtachtigvoudig international Sergio Ramos te uiten. De Real Madrid-verdediger speelde veel interlands met dat nummer op zijn rug.

Ramos moest vrijwel de gehele tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. Tijdens de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal (2-1 zege) zat hij wel weer op de reservebank, al kwam hij niet in actie. De 35-jarige centrumverdediger jaagt nog op het recordaantal interlands, dat nu nog op naam staat van de Egyptenaar Ahmed Hassan: 184 stuks. Ramos heeft dus nog vier interlands nodig om dit record te evenaren en speelde in maart nog twee wedstrijden voor Spanje: één als basisspeler en één als invaller. In de met 1-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië zat hij negentig minuten op de reservebank.

“Het is een beslissing waar we lang over hebben nagedacht. Ik heb met hem gesproken in de rust van de wedstrijd tussen Real Madrid en Sevilla. We hebben het toen vooral gehad over zijn fysieke gesteldheid. De inhoud van het gesprek dat we gisteren gevoerd hebben, houd ik privé. Het is niet makkelijk om iets over te brengen dat niet positief voor hem is. Ik moet doen wat het beste is voor het team”, zo klonk de uitleg van bondscoach Luis Enrique over de afwezigheid van Ramos, die mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid heeft gespeeld. De verdediger heeft een aflopend contract en hij lijkt transfervrij te vertrekken. Volgens Engelse media heeft Manchester City interesse.

Door de afwezigheid van Ramos, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Álvaro Odriozola, Isco, Lucas Vazquez en Marco Asensio is er geen enkele speler van Real Madrid opgenomen in de Spaanse EK-selectie. Spanje, dat op EURO 2016 niet verder kwam dan de achtste finale, hoeft in ieder geval niet te vrezen voor Zlatan Ibrahimovic als Zweden op 14 juni de eerste tegenstander is. De geblesseerde spits van AC Milan is niet op tijd fit. De overige opponenten voor de Spanjaarden zijn Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni). Alle groepswedstrijden worden afgewerkt in Sevilla.

Keepers: Unai Simón (Athletic Club), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion)

Verdedigers: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid).

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli)

Aanvallers: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)