Zorgen bij België om Kevin De Bruyne in aanloop naar openingswedstrijd EK

Maandag, 31 mei 2021 om 19:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:36

Het is nog altijd onduidelijk of Kevin De Bruyne inzetbaar is voor de eerste groepswedstrijd van België op het EK. Op de persconferentie van maandag laat bondscoach Roberto Martínez weten dat de aanvallende middenvelder van Manchester City ‘snel kan aansluiten bij groep’, maar dat De Bruyne mogelijk nog niet inzetbaar is voor het duel met Rusland op zaterdag 12 juni. De oefenduels met Griekenland (donderdag) en Kroatië (zondag) komen sowieso te vroeg voor de 29-jarige spelverdeler.

"Kevin zou nu normaal een weekje rust krijgen bij zijn familie, maar helaas is dat plan veranderd”, begint Martínez. “Zijn toestand wordt gemonitord en hij moet veel testen ondergaan. Kevin heeft een dubbele breuk, maar hij hoeft niet geopereerd te worden. Met een operatie zou het heel moeilijk geweest zijn voor hem om op het EK te zijn”, concludeert de oefenmeester, die tevens aangeeft dat De Bruyne zelf de situatie ‘positief inziet’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het persmoment was de inzetbaarheid van De Bruyne een belangrijk onderwerp van gesprek, daar de spelmaker van City vroegtijdig het veld verliet in de verloren Champions League-finale tegen Chelsea. Hij moest de strijd na een uur staken na een harde botsing met verdediger Antonio Rüdiger. Laatstgenoemde droeg een masker en kon zonder problemen verder spelen, maar voor De Bruyne zat de wedstrijd erop. In tranen verliet hij het veld bij een 0-1 achterstand en hij kon bovendien de wedstrijd niet afkijken op de tribune. In de slotfase werd hij naar binnen gehaald voor om behandeld te worden aan, zo bleek later, een gebroken neus en oogkas.

Hoewel de toon van Martínez positief is over het herstel van zijn pupil, is het meespelen van De Bruyne tegen Rusland nog hoogst onzeker. “Dat weten we nog niet”, reageert de oefenmeester desgevraagd. “We zijn momenteel nog zijn situatie aan het inschatten. Over 4 à 5 dagen zullen we een beter beeld hebben. Maar ik zie het nu al positiever in dan net na de finale.”

Verder is het ook nog niet duidelijk of Axel Witsel op tijd klaargestoomd is voor het EK. “Axel is al een lange periode hard aan het werken om weer fit te zijn. Vorige week heeft hij veldwerk gedaan. Maar hij moet nog door enkele fases gaan. We zullen Axel niet laten spelen in de komende oefenduels. Dat is ook niet ons doel. We willen hem volledig fit zien te krijgen tegen de 3e groepswedstrijd”, besluit Martínez. Witsel raakte in januari zwaar geblesseerd aan zijn achillespees in het duel tussen zijn ploeg Borussia Dortmund en RB Leipzig en speelde sindsdien geen wedstrijd meer.