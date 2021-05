Kevin De Bruyne zwaar gehavend: gebroken neus én oogkas

Kevin De Bruyne heeft een gebroken neus en oogkas overgehouden aan de verloren Champions League-finale. De middenvelder van Manchester City viel uit in de tweede helft na een botsing met Antonio Rüdiger. Op sociale media geeft De Bruyne aan dat onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat hij meerdere breuken in het gelaat heeft opgelopen.

De Bruyne moest de strijd na een uur staken nadat hij opliep tegen Chelsea-verdediger Rüdiger. De twee spelers knalden met het hoofd hard tegen elkaar. Rüdiger droeg een masker en kon zonder problemen verder spelen, maar voor De Bruyne zat de wedstrijd erop. In tranen verliet hij het veld bij een 0-1 achterstand. De Belgisch international heeft de wedstrijd niet af kunnen kijken op de tribune. In de slotfase werd hij naar binnen gehaald voor behandeling.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

Zondag heeft De Bruyne een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Op Twitter geeft hij een update over zijn fysieke gesteldheid: “Ik ben net terug uit het ziekenhuis. De diagnose is een breuk in mijn neus en een breuk in mijn oogkas. Ik voel me oké. Ik ben nog steeds teleurgesteld over gisteren uiteraard, maar wij zullen terugkomen”, aldus De Bruyne, die snel hoopt te herstellen met oog op het EK.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de schade in zijn gezicht betekent voor zijn EK-deelname. De Rode Duivels nemen het over minder dan twee weken op tgen Rusland (12 juni). Bondscoach Roberto Martínez had al met De Bruyne afgesproken dat hij zich pas op maandag 7 juni bij de EK-selectie zou voegen, zodat hij voldoende tijd zou hebben om te herstellen van de Champions League-finale.