Hoe het vernieuwde PSV eruit kan zien en de aanval op Ajax wil openen

Zaterdag, 5 juni 2021 om 00:15 • Yanick Vos • Laatste update: 22:40

PSV staat voor een drukke transferzomer. Met een kapitaalinjectie van vijftig miljoen euro wil de club de aanval op Ajax openen. Technisch manager John de Jong werkt achter de schermen samen met hoofdtrainer Roger Schmidt aan een nieuw elftal, dat ervoor moet zorgen dat volgend seizoen de 25ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht wordt gesleept. Naar verwachting zullen meerdere sterkhouders verkocht worden, maar met een goedgevulde portemonnee hoopt De Jong erop vooruit te gaan en Ajax van de troon te stoten.

Drie jaar geleden won PSV met de landstitel voor het laatst een prijs. Sindsdien wordt in Eindhoven lijdzaam toegekeken hoe Ajax van de concurrentie wegliep en indruk maakte in Europa. Na drie magere jaren moet er iets veranderen, zo vindt men in Eindhoven. Middels een opgezet partnerfonds en een nieuwe hypotheek op het Philips Stadion zijn er tientallen miljoenen vrijgekomen. De Jong benadrukte in de media dat hij niet al dat geld kan gebruiken om de selectie te versterken, maar het geeft hem wel de vrijheid om te kunnen handelen op de transfermarkt zonder dat hij eerst spelers moet verkopen. De extra miljoenen zijn meer dan welkom in een periode waarin de club door de coronacrisis harde klappen te verwerken kreeg. De Jong kan anticiperen, terwijl hij de afgelopen jaren moest reageren. Hij heeft zijn lijstjes al klaar en via de media zijn de meeste plannen al uitgelekt. Door de hardnekkige geruchten die de ronde gaan, kan er al een beeld worden geschetst van hoe het nieuwe PSV eruit kan komen te zien in het seizoen 2021/22.

Met oog op het nieuwe seizoen heeft PSV zich al versterkt met drie spelers. Joël Drommel is voor 3,5 miljoen euro overgenomen van FC Twente. De 24-jarige sluitpost heeft een langdurig contract getekend en is de beoogde doelman voor de lange termijn. Komend seizoen zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met huurling Yvon Mvogo, die afgelopen seizoen de eerste keeper was en in de zomer van 2022 zal terugkeren bij RB Leipzig. Even was er sprake van dat de Duitse topclub hem komende zomer al zou terughalen. Echter, doordat Leipzig-keeper Péter Gulácsi zijn contract heeft verlengd gaat men er in Eindhoven vanuit dat Mvogo volgend seizoen gewoon beschikbaar is. Behalve Drommel heeft PSV zich ook al versterkt met de Braziliaan André Ramalho. De 29-jarige centrumverdediger komt voor 2,5 miljoen euro over van Red Bull Salzburg en is een bekende van Schmidt, met wie hij in Oostenrijk samenwerkte.

Onlangs werd ook bekend dat Philipp Mwene transfervrij is overgenomen van 1. FSV Mainz 05. De 27-jarige Oostenrijker is een multifunctionele speler, die rechts en links in de achterhoede kan spelen en ook zijn mannetje staat op het middenveld. Bij Mainz speelde hij het afgelopen seizoen op links. “Hij heeft afgelopen seizoen nagenoeg alles bij Mainz gespeeld en voegt de mogelijkheid om meer te variëren aan onze selectie toe. Met zijn 27 jaar zit Phillipp in de bloei van zijn carrière en hij heeft getoond zich staande te kunnen houden in één van de sterkste competities van Europa”, reageerde De Jong op zijn komst. Met het aantrekken van Mwene, die heeft getekend tot aan de zomer van 2024, sorteert PSV voor op het mogelijke vertrek van Denzel Dumfries. De aanwinst kan als rechtsback uit te voeten, al geldt dat ook voor Jordan Teze. Nog voordat de transfermarkt open is heeft PSV al zes miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Maar daar zal het niet bij blijven, meer transfers zijn namelijk op komst.

Het aantrekken van Marco van Ginkel zal PSV geen transfersom kosten. Chelsea heeft de optie in zijn contract niet gelicht, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken. Na vier huurperiodes in Eindhoven is De Jong voornemens om de middenvelder nu definitief in te lijven. Het afgelopen seizoen gebruikte de 28-jarige middenvelder om zijn vorm terug te vinden nadat hij lange tijd herstelde van een zware knieblessure. In het slot van de competitie deed Schmidt steeds meer een beroep op hem en dat leek een voorbode voor volgend seizoen. PSV heeft bevestigd dat het in gesprek gaat met Van Ginkel en het lijkt een kwestie van tijd voordat een meerjarig contract wordt ondertekend. Op het middenveld gaat hij mogelijk samenspelen met Davy Pröpper. Hij is niet zeker van een basisplaats bij Brighton & Hove Albion en kan terugkeren bij de club waar hij van 2015 tot 2017 speelde. Door een doorlopend contract tot medio 2023 zal er een transfersom op tafel moeten komen. De Jong liet al weten geen tien miljoen euro te willen betalen voor Pröpper, die met zijn 29 jaar weinig restwaarde meer zal hebben.

Vorige maand kwam het gerucht naar buiten dat PSV denkt aan een terugkeer van Luuk de Jong. De Sevilla-spits moet de komende weken de grote transferklapper worden. De Oranje-international is in Spanje verre van zeker van een basisplaats. Nu de club uit LaLiga naar verluidt ook nog eens voornemens is om Serdar Azmoun over te nemen van Zenit Sint-Petersburg, lijken de kansen van De Jong in Spanje nog verder af te nemen. Net als bij Pröpper kan ook bij De Jong de transfersom een struikelblok vormen. De aanvaller, die door PSV in 2019 voor 12,5 miljoen euro aan Sevilla werd verkocht, ligt nog tot medio 2023 vast. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op twaalf miljoen euro. Of PSV bereid is om een dergelijk bedrag op tafel te leggen zal moeten blijken. Net als bij Pröpper heeft De Jong met zijn dertig jaar weinig restwaarde meer. Mogelijk neemt PSV een voorbeeld aan Ajax, dat in 2018 in totaal ruim 31 miljoen euro neertelde voor de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. De Amsterdamse clubleiding hield er rekening mee dat het de miljoenen niet meer terug zou zien. Tegenover de verdampte miljoenen en de hoge salarissen stonden sportieve successen. Het waren financiële risico’s die voor Ajax goed uitpakten.

Met wie De Jong bij PSV een sterk koppel zou kunnen vormen is Steven Berghuis. Volgens diverse Nederlandse media staat de Feyenoord-aanvoerder hoog op het wensenlijstje van De Jong. Hij is voor vier miljoen euro over te nemen van Feyenoord en volgens Voetbal International heeft De Jong reeds gesproken met de zaakwaarnemer van de Oranje-international. Of Berghuis daadwerkelijk naar het Philips Stadion komt, zal de komende weken uitwijzen. Hij wil zich eerst richten op het EK met Oranje en zal daarna pas een knoop doorhakken over zijn toekomst. PSV is overigens niet de enige club met interesse. Naar verluidt zou Mark van Bommel, onlangs aangesteld bij VfL Wolfsburg, hem graag naar de Bundesliga halen. Valentijn Driessen meldde onlangs in een video op de website van De Telegraaf dat Berghuis zelf graag naar Ajax zou willen. Als de buitenspeler niet haalbaar blijkt, schakelt PSV door naar alternatieven.

Tegenover de komst van ongeveer zes, zeven of meer nieuwe spelers staat naar verwachting ook het vertrek van een aantal belangrijke krachten. Aanvoerder Denzel Dumfries heeft er geen geheim van gemaakt dat hij inzet op een transfer. De rechtsback hoopt zichzelf op het EK in de kijker te spelen. Dat zal misschien niet eens nodig zijn, daar het Eindhovens Dagblad reeds heeft gemeld dat Everton serieus in de markt is voor Dumfries. Er zou al contact geweest tussen beide partijen over een mogelijke transfer. Volgens het regionale dagblad speelt de aanwezigheid van Director of Football Marcel Brands in Liverpool een belangrijke rol in de interesse in de verdediger van PSV en het Nederlands elftal. Everton zal een fikse transfersom moeten betalen, daar de contractuele overeenkomst tussen Dumfries en PSV nog twee jaar doorloopt. Er wordt gesproken over een vraagprijs vijftien miljoen euro. Voor hem zal De Jong geen vervanger in huis hoeven te halen, daar Jordan Teze als rechtsback uit de voeten kan en ook Mwene op die positie inzetbaar is.

Ook Donyell Malen heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. De spits werd de afgelopen maanden al gelinkt aan diverse buitenlandse topclubs, waaronder Borussia Dortmund. Wanneer hij goed presteert op het EK met Oranje, zullen de clubs zich aandienen bij zijn zaakwaarnemer en De Jong. Dat geldt ook voor Cody Gakpo. De 22-jarige buitenspeler verlengde echter eind vorig jaar nog zijn contract en PSV zal hem niet willen laten gaan. Mohamed Ihattaren lijkt onder Schmidt geen toekomst te hebben bij PSV. De Jong liet in de media al weten dat hij rekening houdt met het vertrek van de talentvolle middenvelder. Mogelijk wordt VfL Wolfsburg de nieuwe bestemming van Ihattaren. Sinds de aanstelling van Van Bommel in de Bundesliga wordt Ihattaren nadrukkelijk in verband gebracht met de Bundesliga-club.

4-2-2-2 niet meer heilig

Het PSV van 2021/22 zal er hoe dan ook voor een groot deel anders uitzien dan het afgelopen seizoen. Schmidt heeft al laten weten dat hij niet stellig vast wil houden aan het 4-2-2-2-systeem. "We moeten ook nadenken over de speelwijze. Tegen Utrecht hebben we 4-2-3-1 gespeeld, dat is een optie voor ons”, vertelde Schmidt onlangs in een interview met Voetbal International. “Al die ervaringen ga ik de komende vijf weken overdenken en analyseren. Natuurlijk hangt het ook af van welke spelers we krijgen, we hebben een aantal verse sleutelspelers nodig.” Of de trainer daadwerkelijk overstapt van 4-2-2-2 naar 4-2-3-1 zal afhangen van de komende transferperiode. Mocht De Jong terugkeren, dan zal hij gebaat zijn bij voorzetten vanaf de flanken. De spits zal dan naar verwachting beter renderen in een 4-2-3-1-systeem, waarbij hij bediend kan worden door Max, Gakpo, Berghuis of Madueke. Reikhalzend zal in Eindhoven worden uitgekeken naar de samenwerking tussen Max en De Jong. De Duitse linksback staat bekend om zijn traptechniek en voorzetten vanaf links. Afgelopen Eredivisie-seizoen was hij al goed voor acht assists. Waar De Jong eerder een gouden koppel vormde met Angeliño, lijkt een nieuw topduo in de maak.

De mogelijke opstelling van PSV in het nieuwe seizoen als de genoemde spelers daadwerkelijk naar Eindhoven komen.

Voor welke namen Schmidt gaat kiezen zal de voorbereiding uitwijzen. Ramalho is tweebenig en kan ook links in het centrum uit de voeten, wat kansen biedt voor Timo Baumgartl en Armando Obispo. De talentvolle aanvaller Yorbe Vertessen liet zich in de tweede seizoenshelft zien en zal de komende jaargang meedingen om een plek bij de eerste elf. Ritsu Doan keert bovendien terug van een verhuurperiode bij Arminia Bielefeld en volgens het Eindhovens Dagblad wil Schmidt de Japanse buitenspeler een kans geven in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Verder heeft Schmidt voor iedere linie met Nick Viergever, Ibrahim Sangaré, Pablo Rosario, Érick Gutiérrez, Ryan Thomas, Mauro Júnior en Eran Zahavi nog meer dan genoeg opties over. PSV staat in de steigers en de kaarten liggen open. Wanneer De Jong erin slaagt om de genoemde transfertargets aan te trekken, dan zal ook de titelstrijd met Ajax weer volledig open liggen.