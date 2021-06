PSV stuit bij renovatieplan middenveld op te hoge transfersom

Dinsdag, 1 juni 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal

Er zitten haken en ogen aan een eventuele terugkeer van Davy Pröpper bij PSV. Brighton & Hove Albion verlangt minstens tien miljoen euro voor de middenvelder, een bedrag waar technisch directeur John de Jong volgens Voetbal International voorlopig niet aan wil voldoen. Wat voor PSV wel gunstig kan uitpakken is de wens van Pröpper om terug te keren in de Eredivisie. Hij kwam tussen 2015 en 2017 ook al uit voor de Eindhovense club.

Pröpper kan bij Brighton niet rekenen op een vaste plaats op het middenveld. Manager Graham Potter liet hem afgelopen seizoen in slechts elf wedstrijden van the Seagulls opdraven. De verbintenis van de 29-jarige middenvelder in Engeland loopt nog ruim twee jaar door, wat betekent dat PSV sowieso met een transfersom over de brug moet komen. Op de lijst met versterkingen van De Jong prijkt naast Pröpper ook de naam van Marco van Ginkel, wiens contract bij Chelsea afloopt op 30 juni.

Van Ginkel gaf zelf onlangs aan dat Chelsea geen heil ziet in voortzetting van de samenwerking, wat PSV de gelegenheid geeft om de middenvelder definitief vast te leggen. Hij werd in de afgelopen jaren door de Londense club in totaal vier keer verhuurd aan PSV. Voetbal International meldt dat PSV vóór 25 juni, als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, met witte rook wil komen wat betreft Van Ginkel.

De PSV-leiding verwacht aan de andere kant een zomers vertrek van Donyell Malen en Denzel Dumfries. Met Malen vallen dan de nodige doelpunten weg, waardoor De Jong kijkt naar alternatieven. De Telegraaf bracht Luuk de Jong onlangs al in verband met een terugkeer bij PSV en volgens Voetbal International is de spits van Sevilla zelfs een 'droomkandidaat'. In verschillende Spaanse media wordt rekening gehouden met een vertrek van de aanvaller. PSV is wel afhankelijk van het prijskaartje dat Sevilla om de nek van De Jong hangt.

Steven Berghuis is door een speciale clausule voor slechts vier miljoen euro op te halen bij Feyenoord. De Jong sprak namens PSV al met de vleugelaanvaller en diens zaakwaarnemer Guido Albers. Mark van Bommel zou Berghuis graag mee willen nemen naar VfL Wolfsburg, maar de speler in kwestie wil voor en tijdens het EK geen beslissing nemen over zijn toekomst. PSV staart zich overigens niet blind op Berghuis en heeft verschillende alternatieven in beeld, zo klinkt het. Met Joël Drommel, André Ramalho en Phillipp Mwene werden reeds drie spelers naar Eindhoven gehaald.