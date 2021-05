Speculatie over nieuwe stap Wijnaldum: ‘Feyenoord? Dat zou kunnen, of PSV’

Georginio Wijnaldum heeft min of meer bevestigd Liverpool te verlaten. De dertigjarige middenvelder werd zondagavond na de afsluitende competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (2-0 zege) in het zonnetje gezet op Anfield: hij kreeg een erehaag van zijn medespelers en ontving een speciale gedenkplaat, met een ingelijste opsomming van de prijzen die Liverpool heeft gewonnen. Wijnaldum heeft een aflopend contract en wordt met Barcelona en Bayern München in verband gebracht.

De international van Oranje heeft altijd benadrukt gelukkig te zijn, maar verlengde zijn aflopende contract desondanks niet. “Ik vecht tegen de tranen nu”, vertelt Wijnaldum in een interview met Sky Sports. “De mensen in Liverpool hebben me zoveel liefde gegeven in de afgelopen vijf jaar. Ik ga ze missen, snap je? Ik hoopte nog veel jaren voor Liverpool te blijven spelen, maar helaas is het anders gelopen.” Jürgen Klopp bracht voorafgaand aan de wedstrijd al een ode aan Wijnaldum en herhaalt na afloop dat hij de middenvelder gaat missen. “Het is een emotioneel moment voor me. Ik raak een vriend kwijt. We zullen hem missen, maar dit hoort erbij in het voetbal. Hij gaat een mooie plek vinden, bij welke club dan ook interesse heeft.”

In praatprogramma Rondo is de toekomst van Wijnaldum zondagavond onderwerp van gesprek. Marco van Basten noemt het 'apart' dat 'zo'n grote speler' nog niet weet waar hij naartoe gaat. "Hij gaat een EK spelen en het is gek dat dat nog niet bekend is. Het leidt misschien ook af, want als hij tijdens het EK met clubs aan de gang is, dan ben je er niet helemaal bij." Henk ten Cate speculeert dat Wijnaldum weleens zou kunnen terugkeren in Nederland. “Dat meen ik echt. Dat zou zomaar kunnen, want zo'n type jongen is het. Hij volgt zijn gevoel. Feyenoord? Dat zou kunnen, of PSV.”

Gini zegt Liverpool vaarwel ???? De middenvelder neemt dankzij een 2-0 zege op Palace met Champions League-voetbal afscheid bij The Reds ?? Wat wordt de volgende bestemming van Wijnaldum? ??#ZiggoSport #PL #LIVCRY #Wijnaldum pic.twitter.com/Sjz7iidcOj — Ziggo Sport (@ZiggoSport) May 23, 2021