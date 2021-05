‘Dan is hij op zijn best, eigenlijk is het een jongere versie van Toornstra’

Martin Haar denkt dat Feyenoord een uitstekende keuze maakt met het aantrekken van Guus Til. De ervaren coach maakte de middenvelder enige tijd mee bij AZ en weet derhalve wat de van Spartak Moskou afkomstige speler kan toevoegen aan het spel van de Rotterdamse club. Haar trekt gelijk de vergelijking met Jens Toornstra en benadrukt daarnaast de veelzijdigheid in het spel van Til.

Haar steekt de loftrompet over Til woensdag in een interview met De Telegraaf. "Guus is een heel slimme jongen, ook buiten het veld. Hij heeft een neusje voor diep gaan op de goede momenten. Dat is in het hedendaagse voetbal heel belangrijk", weet de doorgewinterde trainer. Til sloot zijn periode bij AZ af met 28 doelpunten en 12 assists in 96 wedstrijden. In het shirt van Spartak kwam de 23-jarige middenvelder tot 2 treffers en 3 assists in 24 optredens.

Bij AZ speelde Til in de meeste gevallen als nummer tien. "Dat was een stapje verder naar voren voor een middenvelder als Guus. Op die plek moest hij ook de spits aan het werk zetten en sluwe steekpasses geven. Maar hij is misschien op zijn best als hij kan blijven gaan. Eigenlijk is het een jongere versie van Jens Toornstra", zo vergelijkt Haar, die Til van dichtbij meemaakte in Jong AZ. "Hij is van dezelfde lichting als Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Myron Boadu. Hij heeft de afgelopen twee seizoenen even stilgestaan, al verdiende hij die transfer naar Spartak op dat moment."

Feyenoord betaalt ruim een miljoen euro voor de tijdelijke komst van Guus Til, zo verzekerde De Telegraaf dinsdag. De nummer vijf van de Eredivisie bereikte deze week een akkoord met Spartak Moskou over een huurperiode van één seizoen. Naast het fikse huurbedrag neemt de Rotterdamse club ook nog eens het volledige salaris van de 23-jarige middenvelder voor zijn rekening. Til verlengde tegelijkertijd zijn contract in Rusland met een seizoen.

Hoewel het bedrag van ‘ruim een miljoen euro’ aan de hoge kant is, heeft De Telegraaf het over ‘een slimme deal’ van Feyenoord. De Russen vroegen aanvankelijk immers een huursom van 1,7 miljoen euro. De deal mag voor een groot deel op het conto van de nieuwe coach Arne Slot, een goede bekende van Til, worden geschreven. De opvolger van Dick Advocaat en de middenvelder hadden bij AZ een uitstekende verstandhouding.