Vader van Courtois laat zich kritisch uit over lachende Eden Hazard

Donderdag, 6 mei 2021 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Thierry Courtois, de vader van Thibaut, heeft zich uitgelaten over de ophef die woensdagavond ontstond rond Eden Hazard. Laatstgenoemde werd na de uitschakeling in de Champions League met Real Madrid lachend gefilmd in een onderonsje met voormalig Chelsea-ploeggenoot Kurt Zouma. Hazard heeft daarvoor zelf overigens inmiddels zijn excuses aangeboden in een Instagram Story.

In Spanje werd woedend gereageerd op het gedrag van Hazard na de pijnlijke eliminatie op het miljardenbal. Thierry Courtois noemt de actie van Hazard 'niet echt slim'. "Waarschijnlijk heeft hij er niet echt over nagedacht en zich meteen over het resultaat van de wedstrijd gezet", aldus de vader van de doelman van Real Madrid tegenover HLN Sportcast. "Maar zulke beelden zijn pijnlijk voor de supporters. Als je een speler twee minuten na de uitschakeling ziet lachen... Dat is heel erg onprofessioneel. Of dit een staartje zal krijgen? Als hij in de komende vier wedstrijden Real de titel nog kan schenken, wordt alles misschien vergeten en vergeven. Aanvoerder Sergio Ramos, of iemand anders, zal hem er zeker moeten over aanspreken."

Voormalig Belgisch international Marc Degryse sluit zich aan bij de woorden van vader Courtois: "Gisteren heeft Hazard op en naast het veld geen punten gescoord. De Real-supporters wachten al twee jaar op de beste Hazard", aldus Degreyse. "Als hij nog aanvaard wil worden, zal hij in het slot van het seizoen goed moeten spelen. Excuses zullen niet helpen, presteren is de enige oplossing. Hij heeft ook geluk met Zidane als coach, die hem de hand boven het hoofd houdt. Een fanatiekeling als Conte zou dit niet pikken. Bij een trainerswissel is het over voor Hazard in Madrid."

Hazard zelf heeft woensdagavond op Instagram een reactie gegeven op het incident. "Het spijt me", opent de dertigjarige vleugelspits zijn statement. "Ik heb vandaag een heleboel meningen over mij gelezen en het was niet mijn intentie om de fans van Real Madrid te beledigen. Het is altijd een droom van me geweest om voor Real Madrid te spelen en ik ben hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet over en we moeten nu samen vechten voor de titel in LaLiga! Hala Madrid!"