Marc Overmars: ‘Hij is geen miskoop, maar gehaald als back-up’

Woensdag, 5 mei 2021 om 10:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:23

Marc Overmars staat voor de volle honderd procent achter het aankoopbeleid van Ajax, ondanks de kritiek op de komst van onder meer Sean Klaiber en Oussama Idrissi. In een uitgebreid interview met De Telegraaf legt de directeur voetbalzaken van Ajax uit waarom de rechtsback en de vleugelaanvaller eerder dit seizoen naar Amsterdam werden gehaald.

"Sean Klaiber is geen miskoop, maar gehaald als back-up. We hoefden nu niet in paniek te raken toen Noussair Mazraoui lang wegviel", legt Overmars uit. "Oussama Idrissi is als noodverband gehaald. David Neres kwam terug van een blessure, maar als er een andere buitenspeler zou wegvallen, zou ons dat punten gaan kosten. Als kaarter moet je een sterke hand houden. En dat is de gedachte achter zulke versterkingen.” Ondanks de versterkingen strandde Ajax in de kwartfinale van de Europa League na een tweeluik met AS Roma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Nationaal konden we het wegvallen van de ervaren as met André Onana, Daley Blind en Sébastien Haller opvangen, maar in Europa uiteindelijk niet. Het was te kwetsbaar. Ik zeg niet dat we Klaas-Jan Huntelaar hadden moeten tegenhouden. Maar met zijn leeftijd en ervaring was hij belangrijk om de boel bij elkaar te houden. Hij gaf mensen op hun kloten als het fout ging.” Ajax was met Haller een recordbedrag van 22,5 miljoen euro kwijt. Daarnaast loopt Ajax met het transfervrije vertrek van Brian Brobbey naar RB Leipzig potentieel veertig miljoen euro mis.

"Jaja, en dan tel je André Onana er ook nog even bij op met 35 miljoen euro, die hij waard was, terwijl dat nu veel minder is. Haha, en dat met een mooie kop met chocoladeletters boven jullie artikel plaatsen", reageert Overmars met een kwinkslag. "Nee, zo werkt het niet. Door Haller zijn we kampioen geworden. Het plaatje is veel groter. In een selectie van dertig man fluctueert de waarde van spelers continu. Devyne Rensch levert veel meer op dan een jaar geleden, zoals Onana nu minder oplevert.”

Trainer Erik ten Hag sluit niet uit dat Ajax deze zomer afscheid neemt van tenminste twee spelers. "Iemand als Nicolás Tagliafico komt steeds meer op een leeftijd dat je nog een volgende uitdaging wil aangaan. David Neres hoeft qua leeftijd nog geen stap te maken, maar zit natuurlijk al wel lang bij Ajax, en hem gun ik het ook", zo klinkt het in gesprek met Voetbal International. Een versterking in aanvallend opzicht is sowieso wenselijk, zo oordeelt Ten Hag. "Oussama Idrissi is gehuurd van Sevilla, dus voorin op de flanken ontstaat ook wat ruimte. Datzelfde geldt voor de spitspositie door het vertrek van Brian Brobbey. Overigens hebben we met Remko Pasveer al de eerste versterking vastgelegd."