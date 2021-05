Buitenlandse media belichten Ajax: ‘De Eredivisie is voor hem zijn achtertuin’

Maandag, 3 mei 2021 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Ook buiten de landsgrenzen is daags na het kampioenschap van Ajax uitgebreid aandacht voor de 35e landstitel van de Amsterdammers. De ploeg van trainer Erik ten Hag verzekerde zich zondagmiddag met een 4-0 overwinning op FC Emmen van de titel en zette daarmee ook de buitenlandse media aan het schrijven. Naast het aanwijzen van een aantal sterspelers was er ook aandacht voor feest na afloop van het duel. Spelers en technische staf van Ajax meldden zich na afloop van het duel op het parkeerdek om de schaal te tonen aan duizenden fans.

MOPO spreekt van een 'ongelooflijk kampioensfeest'. Het Hamburgse dagblad schrijft, net als Kicker, dat Ajax de titel met name te danken heeft aan twee 'ex-Bundesliga-sterren' en doelt daarmee op het aandeel van Sébastien Haller en Davy Klaassen. Laatstgenoemde nam bij de 2-0 van Haller de assist voor zijn rekening en zorgde zelf een kwartier voor tijd voor het slotakkoord op aangeven van Dusan Tadic. Over het titelfeest was de krant minder te spreken. "Het waren beelden die, op zijn zachtst gezegd, zeer ongebruikelijk zijn in tijden van een coronapandemie."

Ook de Daily Mail richt zich tot het feest na afloop. "Hoewel Nederland niet het ergste besmettingspercentage in Europa heeft, registreert het land nog steeds ongeveer vijfduizend nieuwe gevallen per dag", veroordeelt de Engelse krant de festiviteiten rond de Johan Cruijff ArenA. "De fans verzamelden zich buiten het stadion om feest te vieren, aan het einde van een geweldige week voor trainer Erik ten Hag, die zijn contract verlengde. Hij was ook in beeld bij Tottenham Hotspur."

France Football heeft vooral oog voor de prestaties van Haller. De Ivoriaan met Franse roots, die in het verleden drie seizoenen onder contract stond bij AJ Auxerre, staat momenteel op negen doelpunten en vijf assists sinds zijn komst naar Amsterdam in de winterstop. "De ex-speler van Auxerre heeft bewezen dat de Eredivisie echt als zijn achtertuin voelt", aldus het voetbalblad. "Hij maakte zijn negende goal in zijn vijftiende duel. De krachtige spits had daarmee een belangrijke rol in het veiligstellen van de 35e landstitel."

AS richt zich tot het spel van Edson Álvarez. De Mexicaan begon moeizaam aan het seizoen, maar heeft zich na de jaarwisseling in het elftal van Ten Hag geknokt en geldt intussen als belangrijke schakel. "Álvarez presteerde beduidend beter in zijn tweede seizoen in de Johan Cruijff ArenA, daar hij dit seizoen twee keer scoorde en twee assists gaf." Bovendien kijkt de krant alvast langzaam vooruit richting de Olympische Spelen. Álvarez maakt met zijn 23 jaar kans om mee te gaan met Mexico. "Aangezien Ajax de titel heeft veiliggesteld, kan dit goed nieuws betekenen voor de Olympische ploeg van Mexico. De Nederlandse topclub sluit het seizoen op 16 mei af (op bezoek bij Vitesse, red.), waardoor Alvarez zich op tijd kan aansluiten bij de selectie die deze zomer naar Tokio afreist."