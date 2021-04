Paris Saint-Germain stort na rust volledig in tegen Manchester City

Woensdag, 28 april 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk

Manchester City heeft een voorzichtige basis voor de eerste Champions League-finale ooit gelegd. Het team van trainer Josep Guardiola speelde woensdagavond in de eerste halve finale tegen Paris Saint-Germain een matige eerste helft, maar slaagde er na de pauze in om voor de ommekeer te zorgen: 1-2. De Parijzenaars, waar Mitchel Bakker in de basis stond, moesten enkele minuten na de tweede tegentreffer ook nog eens met tien man verder. Het weerzien tussen les Parisiens en the Citizens staat voor volgende week dinsdag in het Etihad Stadium op het programma.

Het gezicht van Guardiola in de eerste helft én na het klinken van het rustsignaal sprak boekdelen. Manchester City had moeite om voor écht gevaar rondom het doelgebied van Keylor Navas te zorgen, terwijl PSG in de eerste 45 minuten enkele grote kansen creëerde alvorens na een kwartier spelen de 1-0 viel. Ederson had in de tweede minuut weinig moeite met een schot van Neymar over de grond en in de dertiende minuut moest de doelman wél voluit gaan om een harde inzet van zijn landgenoot te keren. Niet veel later viel de 1-0 alsnog: Marquinhos kopte hard raak uit een hoekschop van Ángel Di María en zette de ploeg van Mauricio Pochettino op een verdiende voorsprong.

Bekijk de 1-0 van Paris Saint-Germain

Het povere Manchester City kwam daarna ietwat beter in de wedstrijd, kreeg een kans via Bernardo Silva, maar tegelijkertijd kwam men goed weg toen Leandro Paredes bij een corner voor John Stones kroop en bij de eerste paal maar net naast kopte. Na iets meer dan een half uur spelen volgde een nieuwe mogelijkheid voor het team van Guardiola toen Paredes net kon voorkomen dat Bernardo Silva kon binnenkoppen. Een beuk in de rug van Neymar door Riyad Mahrez was in de optiek van arbiter Felix Brych geen penalty en een minuut later volgde een grote kans voor Phil Foden toen hij de bal recht op Navas schoot.

Ondanks de rampzalige eerste helft begon Manchester City ongewijzigd aan de tweede helft. Na nog geen uur spelen was Kylian Mbappé niet te stoppen door Stones en verwerkte Rúben Dias de harde voorzet tijdig tot corner. Het team van Guardiola kwam beter in de wedstrijd en een mislukte omhaal van Kevin De Bruyne was een voorbode van de gelijkmaker na ruim een uur spelen, vlak na de entree van Oleksandr Zinchenko voor João Cancelo. Een indraaiende voorzet van De Bruyne richting de verste paal verdween in de hoek achter de tevergeefs grabbelende Navas: 1-1.

Bekijk de 1-1 van Manchester City

Een hard gelag voor PSG, al volgde de mokerslag enkele minuten later. Mahrez schoot de bal uit een vrije trap dwars door de muur achter Navas. Het leer paste precies tussen Presnel Kimpembe en Paredes: 1-2. Het leed van de Parijzenaars werd echter nog groter toen men niet veel later ook nog eens verder moest met tien man. Idrissa Gueye mocht meteen inrukken voor een harde overtreding op Ilkay Gündogan. De instorting van PSG richting het eindsignaal, na de zo sterke eerste helft, deed pijn aan de ogen, daar men ook in voetballend opzicht niet meer in staat was om tegenstand te bieden.