Van Hanegem: ‘Hij heeft in De Kuip werkelijk alles verkeerd gedaan’

Zondag, 25 april 2021 om 23:44 • Laatste update: 23:49

Willem van Hanegem kan zich wel indenken wat in het hoofd van Steven Berghuis omgaat, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De aanvoerder van Feyenoord kreeg tijdens het duel met Vitesse (0-0) een kwartier voor het einde een rode kaart voorgehouden na een wilde tackle op Maximilian Wittek. Ondanks dat Van Hanegem die straf voor Berghuis terecht vond, is hij niet bepaald te spreken over het optreden van scheidsrechter Dennis Higler.

Van Hanegem noemt de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse ‘van beide kanten erg matig’. “Feyenoord kreeg erg weinig kansen, alleen Berghuis had er twee moeten maken. Als dat niet lukt en de rest van de ploeg vangt het niet voor hem op, dan weet je wat er bij hem gebeurt. Dan kan er nog weleens één een blindgier geven. Dat is niet slim en dat kost hem misschien ook nog Ajax-thuis door een schorsing” schrijft Van Hanegem.

De oud-international kan desondanks ‘indenken’ wat er in het hoofd van Berghuis omgaat. “Het is echt pure frustratie. Begrijpelijk zelfs. Maar als prof moet je daar wel beter mee om leren gaan. Ik heb als speler regelmatig in de slotfase gekozen voor een wissel omdat ik dat gevoel voelde opkomen. Dan was ik zelfs in staat om een medespeler een schop te geven. Dat kan ook niet, dat weet ik ook wel. Maar die ergernis op zich, dat herken ik.”

Van Hanegem is niet bepaald te spreken over het optreden van scheidsrechter Higler in De Kuip. “Ik ergerde me dan ook aan scheidsrechters en dat had ik gisteren weer. Higler heeft in De Kuip werkelijk alles verkeerd gedaan. Alleen de rode kaart voor Berghuis was volkomen terecht. Higler wil opeens zoals Nijhuis fluiten. En ik heb geen idee waarom”, besluit Van Hanegem.