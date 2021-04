Twaalf ‘founding clubs’ kondigen in statement komst van Super League aan

Maandag, 19 april 2021 om 00:27 • Chris Meijer • Laatste update: 00:50

In navolging van de berichtgeving van de New York Times is nu ook middels een statement de komst van de Super League aangekondigd. In een statement, dat door verschillende internationale media wordt gedeeld, worden AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur genoemd als founding clubs. Verschillende clubs hebben de komst van de Super League ook al middels een statement via de officiële kanalen naar buiten gebracht.

“Twaalf vooraanstaande Europese clubs kondigen gezamenlijk een nieuwe, midweekse competitie aan: de Super League, die georganiseerd zal worden door de founding clubs”, zo begint het statement. Het betekent dat de UEFA buitenspel wordt gezet. “AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur zijn de founding clubs. Er zullen bovendien nog drie clubs aansluiten voorafgaand aan het eerste seizoen.”

“De Super League kijkt er naar uit om met de UEFA en de FIFA om de tafel te gaan, om een partnership tot stand te brengen. Op die manier kan er een competitie ontstaan die goed is voor het voetbal”, vervolgt het statement van de Super League. “De komst van de Super League komt in een tijd waarin een pandemie de instabiliteit van het economisch model van het voetbal heeft versneld. De founding clubs hebben het doel om de bestaande Europese competities te verbeteren en een format te creëren waarin topclubs en spelers kunnen concurreren.”

“Het nieuwe jaarlijkse toernooi zal significant meer economische groei en steun voor het Europese voetbal opleveren, dankzij solidariteitsbijdrage die meegroeien met de inkomsten van de competitie”, zo valt er te lezen in het statement. “Deze solidariteitsbijdragen zullen vele malen hoger zijn dan die nu in de huidige Europese competities bedragen. Het is de verwachting dat dit meer dan tien miljard euro zal bedragen, tijdens de periode dat de clubs zich aan de Super League committeren. De competitie wordt gebouwd op een duurzaam financieel fundament, aangezien de founding clubs zich aan een uitgavenpatroon moeten houden. In ruil voor hun commitment, krijgen de founding clubs totaal 3,5 miljard euro om aan investeringen in hun infrastructuur te besteden en de gevolgen van de coronapandemie te dekken.”

De Super League maakt tevens bekend hoe het competitieformat er uit moet komen te zien. Er moeten ieder jaar twintig clubs deelnemen, terwijl vijftien founding clubs verzekerd zijn van een plek. Vijf teams kunnen zich op basis van hun prestaties in het vorige seizoen kwalificeren. Het gaat om een midweekse competitie, wat betekent dat de clubs ‘gewoon’ in hun nationale competities blijven spelen.

In augustus - wanneer precies is nog onduidelijk, maar verschillende internationale media melden dat de Super League dit jaar al moet starten - start de competitie met twee groepen van tien clubs, die ieder twee keer tegen elkaar spelen. De drie winnaars van beide groepen kwalificeren zich dan voor de kwartfinales. De ploegen die vierde en vijfde eindigen, spelen in een play-off om de twee resterende plekken in de kwartfinale. De kwart- en halve finale wordt afgewerkt over twee wedstrijden, waarna de eindstrijd over één duel op neutraal terrein zal zijn.

Het plan zorgde zondag al voor woedende reacties, van Gary Neville tot de Britse premier Boris Johnson. Sky Italia weet te melden dat de UEFA iedere club en speler die zal deelnemen aan de Super League wil uitsluiten. De FIFA spreekt in een statement zijn afkeuring uit over een 'gesloten competities bestaande uit weggelopen clubs'. “We zullen het voetbal op ieder niveau helpen. Voetbal is geen mondiale sport, met wereldwijd meer dan vier miljard fans en het is de verantwoordelijkheid van de grote clubs om aan hun wensen tegemoet te komen”, zo laat Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid én de Super League, weten.

“Onze twaalf founding clubs vertegenwoordigen miljarden fans over de hele wereld en 99 Europese prijzen. We zorgen dat de competities op de schop gaan, zodat we de toekomst voor de lange termijn kunnen veiligstellen. De fans krijgen regelmatig topwedstrijden voorgeschoteld, wat hun passie zal versterken”, stelt Andrea Agnelli, de vice-voorzitter van de Super League. De preses van Juventus was tot zondag pikant genoeg bestuurslid bij de European Club Association (ECA), dat zich in een statement fel uitsprak tegen de komst van een Super League.