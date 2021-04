UEFA dreigt met uitsluiting Super League-clubs; KNVB steunt keihard statement

Zondag, 18 april 2021 om 17:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:59

De UEFA, de voetbalbonden van Engeland (FA), Spanje (RFEF) en Italië (FIGC) en de competitieorganisators in die landen (de Premier League, LaLiga en de Lega Serie A) hebben zondag een gezamenlijk statement gepubliceerd over de mogelijke komst van de Super League. Ze keren zich tegen de competitie en kondigden aan de plannen te willen dwarsbomen. Clubs die eraan willen deelnemen, worden volgens het statement geschorst voor iedere andere competitie. Eerder op de zondag schreef The New York Times dat grote Europese clubs een principeakkoord hebben bereikt over de Super League, die door de clubs zelf georganiseerd zou worden.

"Als dit zou gebeuren, zullen wij - UEFA, FA, RFEF, FIGC, de Premier League, LaLiga, Lega Serie A, maar ook de FIFA en al onze bonden, verenigd blijven in onze pogingen om dit cynische project af te stoppen. Het is een project dat stoelt op het eigenbelang van een paar clubs, juist in een tijd waarin de maatschappij meer solidariteit dan ooit nodig heeft", luidt het gezamenlijke statement. "We zullen alle mogelijke middelen in overweging nemen, zowel sportieve als juridische, om te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Het voetbal is gebaseerd op open competities en sportieve verdiensten. Het kan niet op een andere manier gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Zoals aangekondigd door de FIFA en de zes bonden, zullen de betrokken clubs worden verbannen van iedere andere competitie, zowel op nationaal en internationaal niveau. Hun spelers kunnen de kans ontnomen worden om voor hun nationale team uit te komen. Wij danken de clubs in andere landen, met name die in Frankrijk en Duitsland, die hebben geweigerd om hier deel van uit te maken. We roepen alle voetballiefhebbers, supporters en politici, op om ons te steunen in onze strijd tegen zo'n project, als het aangekondigd zou worden. De focus op het eigenbelang van een kleine groep is al te lang gaande. Genoeg is genoeg."

De KNVB staat volledig achter dit statement van de UEFA, de Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal. https://t.co/DSH90HagJs — KNVB (@KNVB) April 18, 2021

De KNVB laat in een reactie weten 'volledig' achter het statement van de UEFA te staan. "Ee Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal", aldus de bond. De afgelopen maanden voerden clubs in het geheim gesprekken over de Super League. Minstens twaalf clubs hebben hun jawoord gegeven of hebben interesse getoond in de komst van de competitie: het gaat om zes Engelse clubs (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur), drie Spaanse club (Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid) en drie Italiaanse clubs (Juventus, AC Milan en Internazionale). Het initiatief druist rechtstreeks in tegen de plannen die de UEFA maandag wil presenteren over de nieuwe opzet van de Champions League.

De groep probeert andere clubs, zoals Bayern München en Borussia Dortmund, ook zover te krijgen om zich te committeren aan de plannen, maar die clubs willen nog geen afscheid nemen van het huidige stelsel. Ook Paris Saint-Germain heeft uitnodigingen om zich bij de groep topclubs te voegen vooralsnog afgewezen. Nasser Al-Khelaifi, de voorzitter van PSG, is ook gedelegeerde bij het uitvoerend comité van de UEFA namens de European Club Association, het orgaan dat de Europese clubteams vertegenwoordigt.