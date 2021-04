Feyenoord heeft ‘goud in handen’: ‘Beter dan Frenkie, Donny, Appie en Malen’

Woensdag, 14 april 2021 om 09:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:29

Beleidsbepalers Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind van FC Volendam zijn lovend over de ontwikkeling van Francesco Antonucci. De middenvelder, die komende zomer uit zijn huurcontract loopt en zich aansluit bij Feyenoord, overlegt volgens Van Leeuwen en Jongkind statistisch gezien zelfs betere cijfers dan menig voormalig sterspeler uit de Keuken Kampioen Divisie. Na de zomer mag hij zich onder leiding van Arne Slot op het hoogste niveau laten zien in De Kuip. "Dat is wel heel bijzonder", meent Jongkind in gesprek met Voetbal International.

Jongkind kreeg bij Volendam de verantwoordelijkheid over de opleiding, terwijl Wim Jonk en Van Leeuwen aan de slag gingen als respectievelijk trainer en technisch directeur. Antonucci is in Volendam bezig aan zijn tweede huurseizoen, nadat Feyenoord hem na één jaar besloot over te nemen van AS Monaco. "Als je kijkt naar het aantal doelpunten, assists en key passes per zestig minuten is hij beter dan Frenkie (de Jong, red.), Donny (van de Beek, red.), Appie (Nouri, red.) en Donyell (Malen, red.)", is Jongkind lovend. "Dat is wel heel bijzonder. Het is een duidelijke indicatie dat hij het op een hoger niveau ook moet kunnen."

Daar zal Slot een belangrijke rol in moeten gaan spelen. Antonucci sprak nog niet met zijn nieuwe leermeester. "Maar hij is al twee keer is komen kijken en wie weet ziet hij ook veel wedstrijden via de televisie", aldus de 21-jarige middenvelder in het weekblad. "Maar dat hij er was, vind ik al mooi. Hij staat bekend als een coach die graag met jonge spelers werkt. Ik hoop dat ik hem kan laten zien dat ik werk aan alle facetten van het spel en kan brengen wat hij wil dat spelers brengen. Dus niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal. Maar het is voor later. Ik wil eerst goed afsluiten bij Volendam en de club helpen te promoveren, dat is voor nu mijn grote droom."

Van Leeuwen ziet voor zijn pupil een mooie toekomst weggelegd bij Feyenoord. Hij was het die Antonucci in het verleden op zestienjarige leeftijd naar Ajax haalde. "Ik denk en hoop dat Arne Slot bij hem past, hij staat erom bekend met jonge spelers te kunnen werken door ze te onderwijzen, geduldig te zijn, maar ook vertrouwen te geven", vertelt de technisch directeur. "Dat laatste heeft Franco wel echt nodig. Als dat gebeurt, heeft Feyenoord goud in handen. Als je puur kijkt naar kwaliteit, was hij dit seizoen met Berghuis al de meest technische speler geweest."