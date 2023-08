Feyenoord ontbindt contract van miljoenenflop die door Arnesen gehaald werd

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 14:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:03

Francesco Antonucci vertrekt per direct bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Stadionclub en de 24-jarige middenvelder hebben in goed overleg het contract ontbonden dat nog doorliep tot medio 2024. Antonucci is daarmee vrij om een nieuwe club te zoeken.

Antonucci gold vroeger als groot talent, maar hij heeft zijn belofte bij Feyenoord niet kunnen inlossen. In 2017 vertrok hij vanuit de Ajax-jeugd naar AS Monaco, dat hem na twee jaar voor een jaar naar Volendam stuurde. Wat Feyenoord daar zag kon de club bekoren en dus trok toenmalig td Frank Arnesen de knip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Antonucci kwam in 2020 nog voor 2,2 miljoen euro naar De Kuip en kwam sindsdien niet verder dan negen schamele speelminuten. De Rotterdammers zien de voormalig Belgisch jeugdinternational nu gratis uit De Kuip vertrekken. Antonucci werd begin juli door het Finse Ilta-Sanomat nog in verband gebracht met een overstap naar HJK Helsinki.

De krant noemde het anderhalve maand geleden ‘een kwestie van tijd’ voordat de 24-jarige middenvelder de overstap maakt naar de hoofdstad van Finland. Ilta-Sanomat noemde Antonucci een huge recruitment voor HJK, de huidige nummer twee van de Finse Veikkausliiga. Vooral zijn prestaties bij FC Volendam werden geroemd.

Antonucci werd anderhalf jaar gehuurd door het Andere Oranje, in wiens shirt hij in die tijd tot 33 wedstrijden, 3 treffers en 2 assists kwam. In zijn enige halfjaar dat hij in Rotterdam was, kwam de Belg alleen negen minuten in actie tegen FC Drita in de voorronde van de Conference League.