RKC doet goede zaken om plek acht en zet Volendam eenvoudig opzij

Vrijdag, 5 mei 2023 om 21:50 • Wessel Antes

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op FC Volendam: 4-1. In het Mandemakers Stadion waren Yassin Oukili, Florian Jozefzoon, Mats Seuntjens en Julen Lobete verantwoordelijk voor de Brabantse treffers. Namens Volendam deed Feyenoord-huurling Francesco Antonucci nog iets terug. Door de overwinning bezet RKC voor nu de achtste plek, die recht geeft op het spelen van play-offs om Europees voetbal. Degradatiekandidaat Volendam moet hopen dat de directe concurrenten dit weekend ook niet weten te winnen.

Bij RKC keerde Etienne Vaessen terug onder de lat, nadat hij het uitduel met AZ (3-0 nederlaag) twee weken geleden moest missen vanwege een blessure. Verder moest Saïd Bakari plaatsmaken voor Thierry Lutonda, terwijl Jozefzoon als extra aanvaller werd gebracht ten koste van verdediger Dario van der Buijs. Volendam-trainer Wim Jonk wijzigde zijn elftal op twee plekken na de 2-0 thuiszege op SC Cambuur van 21 april. Robert Mühren verving Henk Veerman in de punt van de aanval. Deron Payne nam de rechtsbackpositie over van Brian Plat.

Er was maar één manier om deze sublieme pass te bekronen... ??#rkcvol — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2023

De Waalwijkers kenden een ware droomstart van de 31ste speelronde. Een hakje van Michiel Kramer belandde in de derde minuut bij middenvelder Oukili, die vanaf twintig meter besloot uit te halen. Al glijdend zag hij zijn schot langs doelman Filip Stankovic vliegen: 1-0. Na ruim een halfuur spelen was het Jozefzoon die de score verdubbelde. De voormalig Ajacied ontving een puike steekbal van Pelle Clement en verschalkte Stankovic vervolgens met een fraai stiftje: 2-0. Dat was direct ook de ruststand.

Na de theepauze ging RKC vrolijk verder. Al in de 49ste minuut gooide Seuntjens de wedstrijd definitief op slot. De Bredanaar ontving de bal van Kramer, draaide gemakkelijk weg bij zijn tegenstander en vond de korte hoek: 3-0. Antonucci zorgde met een heerlijke zwabberbal nog voor een eretreffer: 3-1. Vlak voor tijd bepaalde invaller Lobete de eindstand op 4-1. Volendam, dat veertiende staat, zal hopen dat de directe concurrenten om nacompetitie dit weekend ook niet weten te winnen. Nummer zestien Excelsior speelt komende zondag thuis tegen koploper Feyenoord, terwijl FC Emmen, dat vijftiende staat, een thuisduel met FC Twente wacht. Vitesse en Fortuna Sittard, die beiden al boven Volendam staan, kunnen in een onderling duel bepalen wie wat meer lucht krijgt in de strijd om handhaving.