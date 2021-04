Bewering Driessen klopt: Ajax-gehalte behoorlijk hoog onder De Boer

Woensdag, 14 april 2021 om 00:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:46

Valentijn Driessen spaarde Frank de Boer niet in de meest recente voetbalpodcast van De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant vindt het Ajax-gehalte onder de huidige bondscoach van het Nederlands elftal wel erg hoog. De uitspraken van Driessen over de opvolger van Ronald Koeman zijn ondanks alle kritische reacties niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ajax is sinds de aanstelling van De Boer in september vorig jaar inderdaad de hofleverancier van Oranje. Spelers van de koploper in de Eredivisie hebben in totaal twintig interlands achter hun naam staan sinds de entree van de oud-verdediger bij de KNVB.

Tijdens het bespreken van de situatie van Donny van de Beek bij Manchester United kwam Driessen afgelopen vrijdag tot de uitspraak over de vermeende voorkeur van De Boer voor spelers van Ajax of met een verleden in de Johan Cruijff ArenA. "Als je maar een goede relatie hebt met Frank de Boer, dan ga je naar het EK", zo opende Driessen zijn relaas over Van de Beek, in Engeland niet meer dan een reservespeler dit seizoen. "En je moet bij Ajax onder hem gespeeld hebben of bij Ajax vandaan komen en je gaat gewoon naar het EK. Daar lijkt het natuurlijk wel op. Voor de een gelden andere regels dan voor de ander. Wout Weghorst bijvoorbeeld." De eveneens aanwezige Ajax-watcher Mike Verweij snapt de gedachtegang van De Boer wat beter. "Het is ook niet zo gek dat een coach mensen om zich heen verzamelt waar hij heel veel vertrouwen in heeft. En kennelijk heeft hij heel veel vertrouwen in Donny van de Beek."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax duidelijk hofleverancier

De internationals van Ajax hebben tot dusver twintig interlands verzameld onder De Boer en daarmee staat de Amsterdamse club voorlopig op eenzame hoogte. AZ blijft met vijftien wedstrijden nog enigszins in het spoor van de aanstaande kampioen van Nederland. De top drie wordt compleet gemaakt door Liverpool (twaalf), al heeft de zware knieblessure van Virgil van Dijk behoorlijk wat invloed gehad op de huidige situatie. Georginio Wijnaldum is al enige tijd de enige afgevaardigde van the Reds. PSV valt met elf interlands net buiten het podium en Feyenoord behoort op dit moment niet eens tot de top vijf qua Oranje-internationals. De start van De Boer als keuzeheer van het Nederlands elftal was overigens nog niet echt met Ajax als uitgangspunt. Tijdens zijn vuurdoop als bondscoach, in de met 0-1 verloren oefeninterland met Mexico in oktober, had geen enkele Ajacied een basisplaats. De inmiddels naar Spartak Moskou vertrokken Quincy Promes hield als invaller de eer van Ajax hoog, terwijl Daley Blind de gehele wedstrijd op de bank bleef zitten. Frenkie de Jong, Jasper Cillessen, Joël Veltman en Marco Bizot, allemaal met een verleden in Amsterdam, al wist de doelman van AZ nooit door te breken in de hoofdmacht, werden eveneens niet gebruikt door De Boer tegen de zegevierende Mexicanen. Er waren wél basisplaatsen voor drie andere gewezen Ajacieden: Tim Krul, Van de Beek en Galatasaray-aanvaller Ryan Babel, van wie Johan Derksen het onbegrijpelijk vindt dat hij mogelijk wordt opgenomen in de definitieve EK-selectie van Oranje.

Vanaf de vriendschappelijke ontmoeting met Mexico in het najaar van 2020 is er zeker een stijgende lijn waarneembaar wat betreft het aantal (voormalig) Ajax-spelers in de acht opeenvolgende selecties die door De Boer en zijn technische staf zijn samengesteld. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de lijstaanvoerder qua basisplaatsen nooit de overhand heeft gehad in de in totaal negen interlands onder leiding van de huidige keuzeheer. Er werden telkens maximaal twee Ajax-klanten beloond met een basisplek. Desondanks blijft het aantal internationals van Amsterdamse makelij onverminderd groot. In de eerste reeks interlands in oktober, tegen Mexico (9), Bosnië en Herzegovina (10) en Italië (10) bestond bijna de helft van de Oranje-selectie uit spelers met een Ajax-stempel. In de volgende interlandperiode in november, met krachtmetingen met Spanje (10), Bosnië en Herzegovina (11) en Polen (11), bestond het keurkorps van De Boer wat betreft de laatste twee interlands voor de helft uit (ex-) Ajacieden. Bij de start van de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar in en tegen Turkije kwamen maar liefst 14 van de 23 geselecteerde internationals uit de Ajax-stal.

Ajax staat duidelijk bovenaan wat betreft het aantal internationals onder Frank de Boer.

Bekende gezichten keren terug onder De Boer

Davy Klaassen is een van de Ajacieden die ervoor zorgt dat zijn club sinds enkele maanden erg goed vertegenwoordigd is in het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder keerde begin november terug bij Oranje, na een absentie van drie jaar. "Hij manifesteert zich bij Ajax hartstikke goed. Hij is de logische vervanger van Marten de Roon en Leroy Fer die ook nog geblesseerd zijn", zo verklaarde De Boer de comeback van de speler die hem als trainer van Ajax drie opeenvolgende landstitels bezorgde. In de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) in de voor Klaassen vertrouwde Johan Cruijff ArenA begon de middenvelder nog op de bank, al werd hem nog wel een invalbeurt gegund. Sindsdien is Klaassen een vertrouwd gezicht op het middenveld van Nederland, met basisplekken tegen Bosnië en Herzegovina, Polen, Letland en voetbaldwerg Gibraltar. Alleen tijdens de verliesbeurt tegen Turkije had de 28-jarige spelmaker een reserverol, al wist hij als invaller wél te scoren in Istanbul. Klaassen is, mits hij in de komende weken niet geblesseerd raakt, een zekerheidje voor De Boer in de definitieve EK-selectie van Oranje, die waarschijnlijk in mei wereldkundig zal worden gemaakt.

De Boer greep door blessureleed in zijn selectie nog een keer terug op een speler met wie hij bij Ajax heeft samengewerkt: Maarten Stekelenburg. Bondscoach en keeper stonden tussen december 2010 en medio 2011 dagelijks met elkaar op het trainingsveld in Amsterdam, voordat de boomlange sluitpost na de dertigste landstitel van Ajax koos voor het avontuur bij AS Roma. Stekelenburg kende enkele moeizame jaren in het buitenland en was sinds zijn terugkeer bij Ajax vorig jaar niet meer dan stand-in van André Onana. De schorsing van een jaar van laatstgenoemde keeper veranderde in korte tijd alles voor de inmiddels 38-jarige doelman. Zijn plaats onder de lat in de hoofdstad leidde tot een zeer verrassende terugkeer bij het Nederlands elftal, sinds november 2016 niet meer zijn werkterrein. In de kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar moest de routinier echter wel voorrang verlenen aan Tim Krul, in het seizoen 2016/17 als huurling korte tijd verbonden aan Ajax. Voor de terugkeer van voormalig Ajacied, Kenny Tete, na een afwezigheid van twee jaar, had De Boer een verklaring die nogal wat stof deed opwaaien in voetbalminnend Nederland. Dat PSV-aanvoerder Denzel Dumfries werd gepasseerd tegen de Turken kon er bij veel mensen namelijk niet in. De verdedigende kwaliteiten van Tete gaven voor de bondscoach evenwel de doorslag.

De interlands van (ex) Ajacieden onder De Boer.

Tegenstander Ajax-spelers met basisplaats Ajax-spelers met plaats op de bank Aantal voormalig Ajacieden in wedstrijdselectie Mexico 0 2 7 Bosnië en Herzegovina 2 0 8 Italië 1 1 8 Spanje 0 3 7 Bosnië en Herzegovina 2 2 7 Polen 2 2 7 Turkije 1 3 10 Letland 2 2 10 Gibraltar 2 2 10

"Die (Tete, red.) is in mijn ogen heel sterk in de één tegen één. In dat ene jaar bij Ajax (het seizoen 2015/16, red.) is hij niet één keer één tegen één gepasseerd, ook niet op de training", gaf De Boer voorafgaand aan de uitwedstrijd in Turkije te kennen in de talkshow Rondo van Ziggo Sport. Bij een 3-0 achterstand tegen de Turkse ploeg werd Tete afgelost door Dumfries en Oranje wist al snel terug te komen tot 3-2. De Boer weigerde echter om de credits hiervoor aan de rechtsback van PSV te geven. "De ballen kwamen twee keer van links. Dat Denzel een heel goede rechtsback is, staat buiten kijf. Maar soms heb je een ander type nodig." Naast Tete keerde Matthijs de Ligt terug in de Oranje-defensie, na een absentie van enkele maanden als gevolg van een schouderoperatie. De Boer is daarnaast verantwoordelijk voor het debuut van Ryan Gravenberch als international, als beloning voor zijn sterke seizoen op het middenveld van Ajax. Voorlopig moet de alom geprezen middenvelder, slechts achttien lentes jong, genoegen nemen met de rol als invaller bij Oranje. Hetzelfde kan worden gezegd over Van de Beek, die het sinds de start van De Boer als bondscoach grotendeels moet doen met invalbeurten. Tot dusver kon de bankzitter van Manchester United slechts tweemaal rekenen op een basisplaats in het Nederlands elftal sinds het vertrek van Koeman en de aanstelling van De Boer in Zeist. De uitspraak van Verweij dat de bondscoach 'heel veel vertrouwen' heeft in Van de Beek is dus maar gedeeltelijk waar.

De meest gebruikte Ajax-speler sinds het begin van de ambtstermijn van De Boer is de momenteel van een knieblessure herstellende Blind: zeven interlands. De top drie wordt compleet gemaakt door Klaassen (zes) en Gravenberch (drie). De aan Spartak verkochte Promes mocht in totaal tweemaal opdraven voor Oranje en Stekelenburg moet dus nog wachten op zijn eerste speelminuten in zijn tweede periode bij het Nederlands elftal. Met de focus op de voormalig Ajacieden in het shirt van Oranje spant Frenkie de Jong de kroon: acht stuks. Op dit podium is verder plaats voor Van de Beek (zeven interlands), terwijl de derde plek een prooi is voor zowel Babel als Krul (allebei zes interlands). Veltman (vier interlands) blijft ondanks zijn stap richting Brighton & Hove Albion, dit seizoen een degradatiekandidaat in de Premier League, in beeld bij De Boer. Sven Botman heeft zich, ondanks dat zijn debuut nog niet heeft plaatsgevonden, duidelijk aangediend als international voor de toekomst. Opvallend is dat Steven Bergwijn, tussen 2005 en 2011 actief in de jeugdopleiding van Ajax, zich weinig illusies hoeft te maken onder de huidige bondscoach. Zijn eenmalige optreden in negen interlands sinds oktober vorig jaar is daar het bewijs van. Een kopie van de huidige situatie van de PSV'er bij Tottenham Hotspur, waar manager José Mourinho hem ook maar sporadisch speeltijd gunt.

Daley Blind speelde van alle Ajax-spelers de meeste interlands sinds de komst van Frank de Boer.

Discussie over Ajax niet nieuw

De discussie over het aantal Ajax-spelers in het Nederlands elftal is overigens niet nieuw. Ruim een kwart eeuw geleden koos toenmalig bondscoach Guus Hiddink bewust voor de spelers die Ajax in 1995 op imponerende wijze de Champions League hadden bezorgd, wat op sommige plekken voor enige onvrede zorgde. De dominantie van de recordkampioen uit Amsterdam kwam het beste tot uiting in de ontmoeting met Ierland op Anfield in december 1995, toen beide landen streden om een ticket voor het EK van 1996 in Engeland. Hiddink koos destijds voor maar liefst acht basisspelers die op dat moment hun brood verdienden bij Ajax: Edwin van der Sar, Michael Reiziger, Danny Blind, Winston Bogarde, Ronald de Boer, Edgar Davids, Marc Overmars en Patrick Kluivert. Voormalig Ajacieden Dennis Bergkamp en Clarence Seedorf en Arsenal-aanvaller Glenn Helder maakten destijds de Oranje-opstelling compleet. De gok van Hiddink met het door Ajax gedomineerde Nederland pakte goed uit, want de Ieren werden met 0-2 verslagen in Liverpool en ondanks de zeer moeizame kwalificatiereeks werd het EK alsnog bereikt.