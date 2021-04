Liverpool geschokt door racisme na Real-uit; Sky noemt namen slachtoffers

Woensdag, 7 april 2021 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:37

Verschillende spelers van Liverpool zijn na afloop van het uitduel met Real Madrid (3-1) in de kwartfinale van de Champions League racistische bejegend, zo blijkt een dag later uit berichtgeving van the Reds. De clubleiding van Liverpool spreekt zijn afschuw uit over de uitlatingen die met name via de sociale media zijn gedaan. Liverpool noemt geen namen, maar volgens Sky Sports hebben Naby Keïta en Trent Alexander-Arnold te maken gehad met online racisme. Het tweetal zou via Instagram emoji's van een aap hebben toegestuurd gekregen.

Het bestuur van Liverpool is het racistische gedrag evenwel meer dan zat. "Helaas hebben we het op de ochtend na een voetbalwedstrijd wederom over weerzinwekkend racistische bejegeningen", zo opent de Engelse club woensdag zijn verklaring. "Liverpool veroordeelt alle vormen van discriminatie en via verschillende campagnes blijven wij er ons tegen verzetten. Als club zullen we er alles aan doen om onze spelers te steunen. Daarnaast verlenen we alle medewerking aan de betreffende instanties om de daders te identificeren en mogelijk zelfs te vervolgen."

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021

Liverpool hoopt dat de grote social media-bedrijven zich op korte termijn hard gaan opstellen tegen racisme. "We weten echter dat dit niet genoeg is, tot de sterkst mogelijke manier van preventie zal worden gehanteerd door de social media-platformen. We kunnen simpelweg niet op deze manier blijven doorgaan en het is echt aan ons om ervoor te zorgen dat racisme een halt wordt toegeroepen", aldus de verontwaardigde leiding van Liverpool in het statement.